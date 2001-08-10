Первенство России по прыжкам на лыжах стартовало на Сахалине: южносахалинцы завоевали четыре медали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров и юниорок 15-19 лет стартовало на трамплинном комплексе «Высота» в Южно-Сахалинске. Более 20 спортсменов из Пермского края, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Свердловской и Сахалинской областей показывают свое мастерство на самом мощном трамплине Дальнего Востока – К-72.

По итогам индивидуального зачета южносахалинцы завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовых медали.

- Дорогие друзья! Сегодня для Сахалинской области особенный день. У островного региона уже есть большой опыт в проведении международных и всероссийских соревнований в этом поистине завораживающем и смелом виде спорта. Но впервые в истории мы принимаем первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина. Это событие — не только спортивный праздник, но и знак доверия к нашим возможностям, к сахалинской земле, где рождаются сила духа и стремление к новым вершинам. Более тридцати юных спортсменов из пяти регионов страны покажут здесь свою волю, мастерство и любовь к спорту. Пусть этот старт станет для каждого из вас шагом к большим победам, желаю всем участникам вдохновения, чистого полёта и веры в свои силы! - напутствовал заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Главный судья соревнований Дмитрий Зубков отметил, что трамплин готов принять участников:

- Вчера на тренировке он был опробован. Вопросов к спортивным сооружениям никаких нет, - ответил он.

Среди юниорок лучший результат показала южносахалинка Полина Пак, второе место у Анастасии Фроловой из Нижнего Новгорода, а на почетном третьем месте расположилась Диана Ермоленко из Южно-Сахалинска. Среди юниоров Игнатий Мухин из Нижнего Тагила завоевал золото, серебро и бронза у южносахалинцев Дмитрия Серёгина и Никиты Беленока.

Напоминаем, что 17 октября с 16:00 до 18:15 состоятся командные соревнования, в 18:15 - церемония награждения. 19 октября с 11:30 до 13:45 пройдут командные смешанные соревнования, в 13:45 - церемония награждения.

Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация на платформе sakhticket.ru. После регистрации на электронную почту поступит билет, который нужно будет предъявить на входе.

Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта, разработанной по инициативе губернатора. Так, по поручению главы региона, Сахалинская область в 2025 году примет около полусотни мероприятий всероссийского и международного уровней.