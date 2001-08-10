Первенство России по прыжкам на лыжах стартовало на Сахалине: южносахалинцы завоевали четыре медали
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров и юниорок 15-19 лет стартовало на трамплинном комплексе «Высота» в Южно-Сахалинске. Более 20 спортсменов из Пермского края, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Свердловской и Сахалинской областей показывают свое мастерство на самом мощном трамплине Дальнего Востока – К-72.
По итогам индивидуального зачета южносахалинцы завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовых медали.
- Дорогие друзья! Сегодня для Сахалинской области особенный день. У островного региона уже есть большой опыт в проведении международных и всероссийских соревнований в этом поистине завораживающем и смелом виде спорта. Но впервые в истории мы принимаем первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина. Это событие — не только спортивный праздник, но и знак доверия к нашим возможностям, к сахалинской земле, где рождаются сила духа и стремление к новым вершинам. Более тридцати юных спортсменов из пяти регионов страны покажут здесь свою волю, мастерство и любовь к спорту. Пусть этот старт станет для каждого из вас шагом к большим победам, желаю всем участникам вдохновения, чистого полёта и веры в свои силы! - напутствовал заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.
Главный судья соревнований Дмитрий Зубков отметил, что трамплин готов принять участников:
- Вчера на тренировке он был опробован. Вопросов к спортивным сооружениям никаких нет, - ответил он.
Среди юниорок лучший результат показала южносахалинка Полина Пак, второе место у Анастасии Фроловой из Нижнего Новгорода, а на почетном третьем месте расположилась Диана Ермоленко из Южно-Сахалинска. Среди юниоров Игнатий Мухин из Нижнего Тагила завоевал золото, серебро и бронза у южносахалинцев Дмитрия Серёгина и Никиты Беленока.
Напоминаем, что 17 октября с 16:00 до 18:15 состоятся командные соревнования, в 18:15 - церемония награждения. 19 октября с 11:30 до 13:45 пройдут командные смешанные соревнования, в 13:45 - церемония награждения.
Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация на платформе sakhticket.ru. После регистрации на электронную почту поступит билет, который нужно будет предъявить на входе.
Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта, разработанной по инициативе губернатора. Так, по поручению главы региона, Сахалинская область в 2025 году примет около полусотни мероприятий всероссийского и международного уровней.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
14:09 13 Октября Южно-Сахалинск модернизирует водоразборные колонки
10:58 13 Октября Единовременные выплаты из накоплений: сахалинцы получили более 205 млн рублей
12:00 14 Октября В Сахалинском ботаническом саду появилась новая экспозиция редких растений
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
Выбор редакции
- 17:46 Вчера Юбилей ветерана труда Валентины Косякиной: от военных испытаний к семейному счастью на Сахалине
- 16:31 Вчера В СНТ Южно-Сахалинска продолжаются рейды по пожарной безопасности
- 15:58 Вчера В Поронайске оценили новые детские площадки
- 15:19 Вчера Лучшие российские фильмы об отцах: к празднику 19 октября
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?