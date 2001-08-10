Сахалинцев приглашают посетить всероссийские спортивные соревнования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В октябре Сахалинская область примет серию спортивных мероприятий всероссийского уровня. Соревнования пройдут в Южно-Сахалинске на нескольких спортивных объектах.

С 16 по 18 октября на трамплинном комплексе «Высота» состоится первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина.

18-19 октября в легкоатлетическом манеже пройдут всероссийские соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек.

Также запланированы региональные соревнования по кудо и всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою памяти Героя России майора Виктора Дудкина.

Для посещения мероприятий необходима предварительная регистрация на платформе sakhticket.ru. После регистрации на электронную почту поступит билет, который нужно будет предъявить на входе.