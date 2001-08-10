Сахалинские спортсмены с ОВЗ завоевали медали на фестивале "Сириус-2025" в Сочи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сборная команда Сахалинского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов достойно представила область на всероссийском физкультурном фестивале Всероссийского Общества Инвалидов (ВОИ) для людей с поражением опорно-двигательного аппарата «Сириус-2025». Мероприятие проходило в Сочи и собрало около 500 участников из 55 регионов страны.
Сахалинские спортсмены соревновались в семи дисциплинах, показав впечатляющие результаты. Золотую медаль в пауэрлифтинге завоевал Ильяс Пак, взявший вес 108 кг в соревновательном классе до 59 кг. Александр Нещадым улучшил свой предыдущий результат и завоевал серебряную медаль в плавании на 50 метров, преодолев дистанцию за 0:50,89 секунды и вплотную приблизившись к преодолению 50-секундного барьера. В пулевой стрельбе Ирина Бородулина заняла пятое место, а Константин Кузьминский показал четвертый результат в пауэрлифтинге и одиннадцатый - в стрельбе.
По итогам фестиваля сахалинская команда заняла 23-е место в общем зачете. Этот показатель оказался выше, чем у команд Хабаровского края (54-е место) и Амурской области (52-е место). Успешное выступление свидетельствует о положительной динамике в развитии адаптивного спорта на Сахалине и росте профессионального мастерства островных спортсменов.
