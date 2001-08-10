Тихоокеанское
15:47, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские спортсмены с ОВЗ завоевали медали на фестивале "Сириус-2025" в Сочи

Сахалинские спортсмены с ОВЗ завоевали медали на фестивале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сборная команда Сахалинского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов достойно представила область на всероссийском физкультурном фестивале Всероссийского Общества Инвалидов (ВОИ) для людей с поражением опорно-двигательного аппарата «Сириус-2025». Мероприятие проходило в Сочи и собрало около 500 участников из 55 регионов страны.

Сахалинские спортсмены соревновались в семи дисциплинах, показав впечатляющие результаты. Золотую медаль в пауэрлифтинге завоевал Ильяс Пак, взявший вес 108 кг в соревновательном классе до 59 кг. Александр Нещадым улучшил свой предыдущий результат и завоевал серебряную медаль в плавании на 50 метров, преодолев дистанцию за 0:50,89 секунды и вплотную приблизившись к преодолению 50-секундного барьера. В пулевой стрельбе Ирина Бородулина заняла пятое место, а Константин Кузьминский показал четвертый результат в пауэрлифтинге и одиннадцатый - в стрельбе.

По итогам фестиваля сахалинская команда заняла 23-е место в общем зачете. Этот показатель оказался выше, чем у команд Хабаровского края (54-е место) и Амурской области (52-е место). Успешное выступление свидетельствует о положительной динамике в развитии адаптивного спорта на Сахалине и росте профессионального мастерства островных спортсменов.

 

 

