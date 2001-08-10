Корсаковцы лидируют на фестивале спорта среди инвалидов в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошёл региональный фестиваль спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие объединило 132 участника из 11 муниципальных образований Сахалинской области.

Спортсмены на протяжении двух дней соревновались в настольном теннисе, бадминтоне, дартсе, плавании, адаптивной бочче и напольном кёрлинге. Соревнования принимали современные спортивные объекты — учебно-тренировочный центр «Восток» и центр водных видов спорта «Волна». Участники представляли различные нозологические группы, включая нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и интеллектуальные нарушения.

- Каждый раз, наблюдая за этими состязаниями, я испытываю огромную гордость. Гордость не только за рекорды и медали, но прежде всего за невероятную силу духа, которую демонстрируют атлеты. Их ежедневный труд, преодоление себя и обстоятельств — это и есть настоящий спорт высших достижений. Фестиваль наглядно показывает, что физические ограничения - не преграда для полноценной жизни и ярких спортивных побед», - напутствовала участников заместитель министра спорта Светлана Ходюш.

По итогам фестиваля в общекомандном зачёте первое место заняла команда Корсаковского муниципального образования, набравшая 824 очка. Второй результат показали спортсмены Холмского района с 717 очками. Замыкает тройку призёров команда из Долинска, у которой 661 очко. Также в число сильнейших вошли сборные Поронайского, Углегорского муниципальных округов и городского округа «Южно-Сахалинск».

- Этот фестиваль - всегда долгожданное и яркое событие в жизни нашего сообщества. Мы видим, с каким искренним энтузиазмом и целеустремлённостью спортсмены выходят на старт в самых разных дисциплинах. Важно, что такие проекты не просто выявляют сильнейших, но и создают ту самую инклюзивную среду, о которой мы все говорим, - где есть место для каждого, независимо от особенностей здоровья. Уверена, что для многих участников эти соревнования станут трамплином для будущих побед на более высоком уровне, - поделилась эмоциями председатель региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» Ольга Дмитриевна Желтова.

Фестиваль способствовал популяризации адаптивного спорта и стал важным событием для социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья через физическую активность.