На Сахалине определили лучших в гонках с препятствиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гонка с препятствиями в формате Indoor Light (Индор Лайт) прошла на площадке спортивного комплекса «Гидрострой». Более 20 атлетов-новичков приняло участие в состязании. Все задания были упрощены и облегчены.

Участники проходили упражнения в индивидуальном формате на силу, скорость, координацию и выносливость. При непрохождении препятствия участники выполняли штрафные задания и начислялось штрафное время.

Победителями в гонке стали Андрей Коптяев и Александра Сметанина, вторые места завоевали Ярослав Абрамов и Татьяна Лим, бронза у Виталия Звягина и Дарьи Соломатовой.

 

