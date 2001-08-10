Тихоокеанское
Сахалинские пожарные устранили очаг горения отходов на трассе
Новости спорта Сахалина и Курил

Боксёры из Шахтёрска принесли Сахалину три медали с дальневосточного турнира

Боксёры из Шахтёрска принесли Сахалину три медали с дальневосточного турнира

Воспитанники объединения «Бокс» Дома детского творчества из Шахтёрска взяли две золотые и одну бронзовую награду на дальневосточном турнире по боксу памяти мастера спорта СССР В. П. Лихогра. Соревнования прошли в Благовещенске при участии более 150 спортсменов из семи регионов Дальнего Востока.

В течение пяти дней сахалинские боксёры соревновались с представителями Якутии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краёв, Еврейской автономной области и Амурской области. В упорных поединках островные спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе.

По итогам турнира золотые медали завоевали Ярослав Решетников в весовой категории до 46 кг и Максим Аникин в весовой категории до 40 кг. Бронзовую награду получил Никита Уткин.

