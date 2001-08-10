«Летающие» лыжники закрыли сезон на Сахалине победами на всех трамплинах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Закрытие летнего спортивного сезона» прошли на трамплинах К-10, К-20, К-30 и К-72 спортивного комплекса «Высота». Более 100 спортсменов из Южно-Сахалинска, Углегорска и Санкт-Петербурга приняли участие в состязании.

На самом мощном трамплине К-72 лучший результат среди юниорок показала Полина Пак, второе место у Дианы Ермоленко, Анастасия Калинина - третья. Среди юниоров первое место занял Никита Беленок, второе - Дмитрий Серегин, третье - Максим Калиберда.

На К-30 среди девочек (2011-2012 г.р.) Анна Гончарова завоевала золото, Марина Демидова - серебро, а бронза у Дарьи Киселёвой. В категории мальчики (2011-2012 г.р.) Александр Погодин стал абсолютным победителем, Станислав Козуто стал вторым, Павел Сургучев расположился на третьей ступени пьедестала.

Василиса Бакалова завоевала золото, Анна Волкова - серебро, а Ольга Воронова - бронзу на трамплине К-20 среди девочек (2013-2014 г.р.). Максим Котельников расположился на первом ступени пьедестала, Александр Зуев на второй, а на третьей Тимофей Лихтар среди мальчиков (2013-2014 г.р.).

На К-10 среди детей 2016 г.р. София Бардина и Андрей Дементьев стали абсолютными победителями, Валерия Маггерамова и Степан Богомазов завоевали серебро, Аделина Юлдашева и Тимофей Смирнов завоевали бронзу. Среди детей 2015 г.р. Михаил Симанчук - первый, второй - Святослав Федоров, а Айсу Гаджаева - третья.

Мероприятие организованно в рамках реализации государственной программы «Спорт России».