«Летающие» лыжники закрыли сезон на Сахалине победами на всех трамплинах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Закрытие летнего спортивного сезона» прошли на трамплинах К-10, К-20, К-30 и К-72 спортивного комплекса «Высота». Более 100 спортсменов из Южно-Сахалинска, Углегорска и Санкт-Петербурга приняли участие в состязании.
На самом мощном трамплине К-72 лучший результат среди юниорок показала Полина Пак, второе место у Дианы Ермоленко, Анастасия Калинина - третья. Среди юниоров первое место занял Никита Беленок, второе - Дмитрий Серегин, третье - Максим Калиберда.
На К-30 среди девочек (2011-2012 г.р.) Анна Гончарова завоевала золото, Марина Демидова - серебро, а бронза у Дарьи Киселёвой. В категории мальчики (2011-2012 г.р.) Александр Погодин стал абсолютным победителем, Станислав Козуто стал вторым, Павел Сургучев расположился на третьей ступени пьедестала.
Василиса Бакалова завоевала золото, Анна Волкова - серебро, а Ольга Воронова - бронзу на трамплине К-20 среди девочек (2013-2014 г.р.). Максим Котельников расположился на первом ступени пьедестала, Александр Зуев на второй, а на третьей Тимофей Лихтар среди мальчиков (2013-2014 г.р.).
На К-10 среди детей 2016 г.р. София Бардина и Андрей Дементьев стали абсолютными победителями, Валерия Маггерамова и Степан Богомазов завоевали серебро, Аделина Юлдашева и Тимофей Смирнов завоевали бронзу. Среди детей 2015 г.р. Михаил Симанчук - первый, второй - Святослав Федоров, а Айсу Гаджаева - третья.
Мероприятие организованно в рамках реализации государственной программы «Спорт России».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:58 Сегодня Единовременные выплаты из накоплений: сахалинцы получили более 205 млн рублей
10:29 Сегодня Сахалинское небо: от первых рейсов до визитов президентов и космонавтов
09:01 Сегодня Задержаны два браконьера на реке Большой Такой в Долинском районе
14:09 Сегодня Южно-Сахалинск модернизирует водоразборные колонки
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
11:21 7 Октября Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной обеспечит более 30 тыс. южно-сахалинских абонентов качественным теплоснабжением
16:56 7 Октября «Фасады, крыши и коммуникации»: в Южно-Сахалинске продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов
10:20 6 Октября Сотрудница Сахалинэнерго отмечена наградой Министерства обороны РФ
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
Выбор редакции
- 17:01 Сегодня Военнослужащие на Сахалине и Курилах переводят технику на зимний режим
- 15:53 Сегодня Персонал ТЭЦ-1 прошел проверку на готовность в борьбе с разливом нефтепродуктов
- 15:25 Сегодня Боксёры из Шахтёрска принесли Сахалину три медали с дальневосточного турнира
- 14:09 Сегодня Южно-Сахалинск модернизирует водоразборные колонки
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?