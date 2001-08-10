Сахалинские бойцы показали мастерство в джиу-джитсу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат и первенство Сахалинской области по джиу-джитсу состоялись в Южно-Сахалинске на площадке Центра единоборств. Турнир собрал воспитанников спортивных клубов «Триумф», «Питбуль», «Спирит», «Алыш», областной спортивной школы самбо и дзюдо, а также представителей Холмска, Долинска, Макарова и других районов.
- Это уже вторые соревнования, которые мы проводим как аккредитованная федерация. Данные состязания являются отбором на Дальний Восток – через месяц лучшие спортсмены поедут защищать честь области на межрегиональном уровне, - отметил вице-президент федерации джиу-джитсу Сахалинской области Александр Соколюк.
Соревнования проводились в трех возрастных категориях: для самых юных участников 8-11 лет организован фестиваль «Юный динамовец», в возрастной группе 12-17 лет прошло первенство области, а среди взрослых спортсменов от 18 лет определились чемпионы региона.
- Мы привезли 11 спортсменов, и половина из них заняли призовые места. Важно, что дети получают разностороннее развитие и могут показывать себя в разных видах единоборств, - поделился тренер из Макарова Евгений Солонский, который сам стал победителем в абсолютной категории среди мужчин.
Мероприятие стало важным этапом в развитии джиу-джитсу на Сахалине и позволило сформировать сборные команды области для участия в первенстве и чемпионате Дальневосточного федерального округа.
Фото: Владимир Доможилов
