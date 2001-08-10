Бронза международного турнира «Золотой шайбы» досталась «Сахалину»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился международный турнир среди юных хоккеистов «Золотая шайба», посвященный 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В течение недели 12 команд из России, Казахстана и Китая боролись за звание сильнейших на ледовой арене островной столицы.
- Сахалин стал площадкой для ярких спортивных баталий, где юные хоккеисты продемонстрировали не только мастерство, но и характер, взаимное уважение, стремления к победе и настоящую дружбу. «Золотая шайба» объединила молодых спортсменов на международном уровне, укрепляя статус турнира как важного события в спортивной жизни региона. Хочу сказать слова благодарности тренерам за подготовку спортсменов, а ребятам - за честную борьбу, преданность хоккею и эмоции, которые вы подарили зрителям, - подчеркнул значимость события на церемонии закрытия министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.
По итогам соревнований золото взяла команда «Металлург» из Нижнего Новгорода, одержав победу со счётом 6:3 над подмосковным «Метеором». Бронзовая награда досталась «Сахалину», который в напряженной борьбе одолела хабаровский «Трансбункер» со счетом 5:4.
- Матчи проходили очень эмоционально. Все игры были интересные и захватывающие. Турнир получился масштабный - много сильных команд из Казахстана, Китая, Нижнего Новгорода и других городов. Конкуренция была высокой. В матче за третье место против «Трансбункера» забил две важные шайбы. Это был для нас принципиальный реванш - в прошлый раз в Ессентуках мы им проиграли и не вышли в финал. Настрой перед игрой был боевой, мы были заряжены на победу. Даже когда проигрывали 3:4, верили, что сможем отыграться, - поделился впечатлениями игрок островной команды Иван Бородулин.
Интересной особенностью турнира стал гала-матч «Восток-Запад». Команды выделили по два-три игрока, разделенных по территориальному признаку. В дивизион «Запад» вошли команды из Московской области, Калининграда и китайские коллективы, в «Восток» - Сахалин, Приморье, Хакасия и казахстанские команды. Победу со счетом 5:3 одержала команда Востока.
Проведение международного турнира «Золотая шайба» стало важным шагом в развитии детско-юношеского хоккея на Сахалине и укрепило спортивные связи между регионами и странами-участницами. Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта, разработанной по инициативе губернатора. По поручению главы региона, Сахалинская область в 2025 году примет около полусотни мероприятий всероссийского и международного уровней.
