Сахалинцы при поступлении в ВУЗ могут предоставлять знаки отличия комплекса ГТО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство спорта Российской Федерации напоминает: результаты выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) могут быть учтены при поступлении в вузы.
Согласно действующим нормативным документам, поступающие на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях в области физической культуры и спорта. В том числе — наличие знаков отличия комплекса ГТО. Эти достижения могут быть оценены образовательными организациями дополнительными баллами, которые включаются в общий конкурсный результат абитуриента.
В 2025 году гражданам, планирующим поступление в высшие учебные заведения в 2026/2027 учебном году, рекомендуется пройти испытания комплекса ГТО уже в IV квартале 2025 года. Это позволит заблаговременно получить результаты и использовать их при подаче документов.
Министерство спорта Сахалинской области приглашает всех желающих принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО. Программа направлена на развитие массового спорта, повышение уровня физической подготовленности населения и поддержку активного образа жизни.
Подробную информацию о порядке прохождения испытаний можно получить в центрах тестирования ГТО Сахалинской области или на официальном сайте комплекса ГТО — gto.ru.
