Сахалинцы завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по альпинизму
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийские соревнования по альпинизму прошли в Южно-Сахалинске.
Участников ожидала трасса протяженностью 23 км. Свое начало она брала у подножия горы Парковая (Городуха), далее проходила через пик Чехова, финиш был на территории лыжероллерной трассы по ул.Венская. Маршрут преодолели более 80 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязанской и Сахалинской областей.яхРязани и=
По итогу напряженной борьбы южносахалинки Мария Анфёрова и Ульяна Добровольская завоевали золото и серебро соответственно, Вероника Порожская из Санкт-Петербурга расположилась на третьей ступени пьедестала. Среди мужчин тройку призёров сформировали спортсмены из Южно-Сахалинска- золото у Юрия Лагуна, серебро у Дениса Рожкова, а бронза у Антона Бакая.
- В этом году трассу очень хорошо подготовили, разметили, было удобно бежать, несмотря на всю сложность маршрута. Для меня спуски даются сложнее, чем подъемы, но все равно пик Чехова просто так не пройти — это достаточно сложный и опасный участок, там много камней. Спасибо соперникам за хорошую борьбу! - поделилась своими эмоциями победительница Мария Анфёрова.
Мероприятие организованно в рамках реализации государственной программы «Спорт России». Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта, разработанной по инициативе губернатора. Так, по поручению главы региона, Сахалинская область в 2025 году примет около полусотни мероприятий всероссийского и международного уровней.
