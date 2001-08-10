Тихоокеанское
Полиция изъяла у задержанного на берегу реки Белая браконьера 4 кеты и 14 кг красной икры
Сахалинский «летающий» лыжник завоевал бронзу на чемпионате России

Сахалинский «летающий» лыжник завоевал бронзу на чемпионате России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинец Александр Баженов расположился на третьей ступени пьедестала на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина.

В состязании приняло участие более 40 спортсменов из Московской, Свердловской, Сахалинской, Нижегородской, Магаданской областей, Республик Татарстан и Башкортостан, Пермского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

Поздравляем Александра и желаем ему дальнейших успехов!

