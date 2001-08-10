На Сахалине стартовал международный турнир по хоккею «Золотая шайба»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международный турнир юных хоккеистов «Золотая шайба», посвященный 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны начался в Южно-Сахалинске.

В течение семи дней 12 команд спортсменов 2012-2013 годов рождения, представляющих Казахстан, Китай и Россию будут оспаривать звание сильнейшей на льду Дворца спорта «Кристалл» и Учебно-тренировочного центра «Восток».

- «Золотая шайба» в формате международного турнира проводится всего лишь во второй раз. Островной регион был выбран местом её проведения по итогам прошлогодней победы нашей команды – «Сахалин» ребят 2009 года рождения. Соревнования пройдут в двух группах, сначала по круговой системе, после чего состоятся стыковые перекрёстные встречи, а уже 8 октября спортсменов будут ожидать встречи за места, - рассказал главный судья соревнования Валерий Рада. – Это очень важные состязания, ведь от «Золотой шайбы» до профессионального хоккея – один шаг. Многие наши ребята, побеждавшие в турнире, уже играют в МХЛ и ЮХЛ.

Торжественная церемония открытия состоялась в «Кристалле». Участников состязаний приветствовали министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов, заместитель директора департамента культуры и массового спорта Министерства спорта России Георгий Кабанов, исполнительный директор АНО Континентальная детская хоккейная лига «Золотая шайба» Константин Маргольф, депутат Государственной Думы федерального собрания РФ Сергей Неверов и сенатор Российской Федерации Андрей Хапочкин.

- Сегодня Сахалин становится ареной настоящего праздника спорта и дружбы. Турнир «Золотая шайба» объединяет юных хоккеистов из разных регионов и стран, и именно в таких встречах рождается будущее большого спорта. Пусть каждая игра будет честной, напряжённой и красивой, а победа достанется сильнейшему. Желаю всем участникам вдохновения, энергии и веры в себя, ведь на этом льду растут чемпионы завтрашнего дня! – напутствовал Константин Маргольф.

Сахалинскую область на турнире представляет «Сахалин». Его соперниками выступают команды «Цсямусы-1», «Цзямусы-2» и «Цзянсин» из Китая, «Торпедо 2012» и «Торпедо 2013» из Казахстана, а также «Металлург» из Нижегородской области, подмосковный «Метеор», «Приморье» из Приморского края, хабаровский «Трансбункер», «Янтарная звезда» из Калининграда и «Металлург» из Республики Хакасия.

Одним из первых матчей стала встреча между подмосковным «Метеором» и «Цзянсин». Итоговый счёт игры – 5:4.

- Соперники очень сильные, не ожидал такого напора. Мы бились до конца, старались выиграть, что и удалось, - поделился эмоциями защитник «Метеора» Борис Ласкин. – У нас крепкий коллектив, делаем большой упор на слаженную игру. К соревнованиям тоже готовились серьёзно, было очень много тренировок, строили различные тактики и планы. Надеюсь, сможем выиграть и привезти кубок в свой родной город.

Встречи ежедневно начинаются на двух площадках в 9:00. Матч за третье место состоится 8 октября в «Кристалле» в 11:45. Финал пройдёт в 13:30, после чего в 15:15 запланирован гала-матч, а в 16:30 – церемония награждения победителей. Вход свободный.

Следить за результатами всех матчей можно по ссылке https://kdhl.ru/competition/mezhdunarodnye-sorevnovaniya-yunyh-hokkeistov-zolotaya-shajba-sredi-yunoshej-2012-2013-g-r-1-oktyabrya-09-oktyabrya-2025-goda.

Мероприятие проходит в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта, разработанной по инициативе губернатора. Так, по поручению главы региона, Сахалинская область в 2025 году примет около полусотни мероприятий всероссийского и международного уровней.