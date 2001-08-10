Тихоокеанское
09:00, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине стартовал международный турнир по хоккею «Золотая шайба»

На Сахалине стартовал международный турнир по хоккею «Золотая шайба»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международный турнир юных хоккеистов «Золотая шайба», посвященный 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны начался в Южно-Сахалинске.

В течение семи дней 12 команд спортсменов 2012-2013 годов рождения, представляющих Казахстан, Китай и Россию будут оспаривать звание сильнейшей на льду Дворца спорта «Кристалл» и Учебно-тренировочного центра «Восток».

- «Золотая шайба» в формате международного турнира проводится всего лишь во второй раз. Островной регион был выбран местом её проведения по итогам прошлогодней победы нашей команды – «Сахалин» ребят 2009 года рождения. Соревнования пройдут в двух группах, сначала по круговой системе, после чего состоятся стыковые перекрёстные встречи, а уже 8 октября спортсменов будут ожидать встречи за места, - рассказал главный судья соревнования Валерий Рада. – Это очень важные состязания, ведь от «Золотой шайбы» до профессионального хоккея – один шаг. Многие наши ребята, побеждавшие в турнире, уже играют в МХЛ и ЮХЛ.

Торжественная церемония открытия состоялась в «Кристалле». Участников состязаний приветствовали министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов, заместитель директора департамента культуры и массового спорта Министерства спорта России Георгий Кабанов, исполнительный директор АНО Континентальная детская хоккейная лига «Золотая шайба» Константин Маргольф, депутат Государственной Думы федерального собрания РФ Сергей Неверов и сенатор Российской Федерации Андрей Хапочкин.

- Сегодня Сахалин становится ареной настоящего праздника спорта и дружбы. Турнир «Золотая шайба» объединяет юных хоккеистов из разных регионов и стран, и именно в таких встречах рождается будущее большого спорта. Пусть каждая игра будет честной, напряжённой и красивой, а победа достанется сильнейшему. Желаю всем участникам вдохновения, энергии и веры в себя, ведь на этом льду растут чемпионы завтрашнего дня! – напутствовал Константин Маргольф.

Сахалинскую область на турнире представляет «Сахалин». Его соперниками выступают команды «Цсямусы-1», «Цзямусы-2» и «Цзянсин» из Китая, «Торпедо 2012» и «Торпедо 2013» из Казахстана, а также «Металлург» из Нижегородской области, подмосковный «Метеор», «Приморье» из Приморского края, хабаровский «Трансбункер», «Янтарная звезда» из Калининграда и «Металлург» из Республики Хакасия.

Одним из первых матчей стала встреча между подмосковным «Метеором» и «Цзянсин». Итоговый счёт игры – 5:4.

- Соперники очень сильные, не ожидал такого напора. Мы бились до конца, старались выиграть, что и удалось, - поделился эмоциями защитник «Метеора» Борис Ласкин. – У нас крепкий коллектив, делаем большой упор на слаженную игру. К соревнованиям тоже готовились серьёзно, было очень много тренировок, строили различные тактики и планы. Надеюсь, сможем выиграть и привезти кубок в свой родной город.

Встречи ежедневно начинаются на двух площадках в 9:00. Матч за третье место состоится 8 октября в «Кристалле» в 11:45. Финал пройдёт в 13:30, после чего в 15:15 запланирован гала-матч, а в 16:30 – церемония награждения победителей. Вход свободный.

Следить за результатами всех матчей можно по ссылке https://kdhl.ru/competition/mezhdunarodnye-sorevnovaniya-yunyh-hokkeistov-zolotaya-shajba-sredi-yunoshej-2012-2013-g-r-1-oktyabrya-09-oktyabrya-2025-goda. 

Мероприятие проходит в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта, разработанной по инициативе губернатора. Так, по поручению главы региона, Сахалинская область в 2025 году примет около полусотни мероприятий всероссийского и международного уровней.

