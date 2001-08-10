Сахалинцы завоевали 5 медалей на чемпионате ДФО по гонкам с препятствиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островитяне завоевали 2 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали на чемпионате Дальневосточного федерального округа по гонкам с препятствиями в Еврейской автономной области. В соревнованиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более 40 атлетов из Хабаровского, Камчатского и Приморского краёв, ЕАО, Амурской и Сахалинской областей.
- Вместе мы строим сильный Дальний Восток, сильную Россию, крепкую Еврейскую автономную область. Те участники, которые сегодня вышли на трассу, – основа силы тех регионов, где они живут и трудятся. Желаю вам здоровья и высоких спортивных результатов! - напутствовал заместитель председателя правительства ЕАО Евгений Гузман.
По традиции атлетам необходимо было забежать на рампу, пронести шину, проползти под сеткой, пройти несколько видов рукоходов, покорить «волну», попасть в мишень из пейнтбольного оружия и пробежать кросс на 6-ти километровой трассе.
- Я рад приветствовать вас здесь, на чемпионате Дальнего Востока, в нашей маленькой, но очень спортивной области. Хочу сказать всем спасибо, что вы нас поддерживаете и откликаетесь на наш вызов. Особенная благодарность ребятам с Сахалина, которые прибыли к нам с островов. Желаю всем удачи, — поприветствовал спортсменов президент Федерации гонок с препятствиями в ЕАО Алексей Гребенников.
По итогам соревнований в личном зачёте тройку призёров сформировали атлеты из Сахалинской области – золото у Александра Артюкевича, Юрий Лагун завоевал серебро, а Сергей Очканов - бронзу. В гонке «Патриот» победителем стал Виктор Козлов из ЕАО. Серебро – у биробиджанца Алексея Инденко. Третье место занял спортсмен островного региона Александр Квак. В командном зачёте с трассой быстрее всех справилась сборная Дальнего Востока, состоящая из атлетов ЕАО, Приморского края и Сахалинской области в лице Владимира Суворова. Второе и третье место – соответственно у команд «Огнеборец» и «Титаны трассы» из Биробиджана. Победители чемпионата Дальнего Востока получили грамоты и медали.
