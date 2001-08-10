На Сахалин прибыли участники международного турнира по хоккею «Золотая шайба»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинск прибыли хоккейные команды Казахстана, Китайской Народной Республики и регионов России, которые примут участие в международном турнире юных хоккеистов «Золотая шайба», посвященному 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй Мировой войны.

Соревнования пройдут на льду Дворца спорта «Кристалл» и Учебно-тренировочного центра «Восток» со 2 по 8 октября.

- Для нашей команды это станут первые международные старты. Наша команда долго готовилась к этому турниру, но в первую очередь мы хотим показать здесь наш настрой и дух Китая. Главное – не победа, а участие, - рассказал руководитель китайской команды Tsinghua university high school campus Ван Цзявэй.

КНР на состязаниях будут представлять «Beijing galaxy icehockey» из Пекина, «Tsinghua university high school campus» из Цзясина, «Jiamusi icehockey association» из Цзямусы.

Также на «Золотой шайбе» выступят семь команд из России – «Приморье» из Уссурийска, островной «Сахалин», «Трансбункер» из Ванино, «Металлург» из Выксы, «Металлург» из Абазы, «Метеор» из Жуковского, «Янтарная звезда» из Калининграда. Конкуренцию им составят «Торпедо-2012» и «Торпедо-2013» из Усть-Каменогорска (Республика Казахстан).

Ежедневно начало соревнований в 9:00. Церемония открытия 2 октября в СШ «Кристалл» в 16:30. Церемония закрытия также состоится на льду «Кристалла» 8 октября в 16:30. Вход свободный.