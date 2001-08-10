На Сахалин прибыли участники международного турнира по хоккею «Золотая шайба»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинск прибыли хоккейные команды Казахстана, Китайской Народной Республики и регионов России, которые примут участие в международном турнире юных хоккеистов «Золотая шайба», посвященному 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй Мировой войны.
Соревнования пройдут на льду Дворца спорта «Кристалл» и Учебно-тренировочного центра «Восток» со 2 по 8 октября.
- Для нашей команды это станут первые международные старты. Наша команда долго готовилась к этому турниру, но в первую очередь мы хотим показать здесь наш настрой и дух Китая. Главное – не победа, а участие, - рассказал руководитель китайской команды Tsinghua university high school campus Ван Цзявэй.
КНР на состязаниях будут представлять «Beijing galaxy icehockey» из Пекина, «Tsinghua university high school campus» из Цзясина, «Jiamusi icehockey association» из Цзямусы.
Также на «Золотой шайбе» выступят семь команд из России – «Приморье» из Уссурийска, островной «Сахалин», «Трансбункер» из Ванино, «Металлург» из Выксы, «Металлург» из Абазы, «Метеор» из Жуковского, «Янтарная звезда» из Калининграда. Конкуренцию им составят «Торпедо-2012» и «Торпедо-2013» из Усть-Каменогорска (Республика Казахстан).
Ежедневно начало соревнований в 9:00. Церемония открытия 2 октября в СШ «Кристалл» в 16:30. Церемония закрытия также состоится на льду «Кристалла» 8 октября в 16:30. Вход свободный.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
16:02 26 Сентября Сахалинская команда готовится к первому международному турниру "Золотая шайба"
11:19 26 Сентября Сахалинский боец завоевал бронзу на первенстве мира по муай-тай в Абу-Даби
12:28 25 Сентября Холмский суд конфисковал автомобиль у водителя, повторное вождение в нетрезвом виде
09:28 26 Сентября На Сахалине за сутки оштрафовали более 900 водителей за не пристегнутые ремни безопасности
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
11:21 2 Сентября Хор Турецкого исполнит "Песни Победы" в Южно-Сахалинске 4 сентября
13:06 4 Сентября Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
Выбор редакции
- 09:41 Сегодня Самые важные книги для будущей мамы: в СахОУНБ открылась выставка ко Дню беременных
- 09:00 Сегодня На Сахалин прибыли участники международного турнира по хоккею «Золотая шайба»
- 17:41 Вчера Экран Победы: в СахОУНБ открылась выставка о военном кино
- 16:40 Вчера На Сахалине военнослужащие подразделения антитеррора обезвредили условную группу террористов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?