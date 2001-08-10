«Спортивный диктант» впервые напишут на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийская акция пройдет в Региональном центре Президентской библиотеки, действующем при Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 5 октября. Начало в 11.00.
В тесте участникам предложат ответить на вопросы по темам, связанным с историей Олимпийских игр, правилами соревнований и биографиями известных спортсменов.
Спортивный диктант – это всероссийская просветительская акция, посвященная повышению спортивной грамотности и развитию интереса к физической культуре и здоровому образу жизни.
Чтобы стать участником необходимо зарегистрироваться и прийти в Региональный центр Президентской библиотеки.
Справки по телефону +7 (4242) 45-25-22.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня Нежелание оплачивать кредит обернулось против сахалинки уголовным делом
09:39 Сегодня Энергетики Сахалинэнерго почтили память освободителей Сахалина и Курил
10:56 Сегодня Работники Поронайского пожарно-спасательного отряда ликвидировали последствия ДТП
12:26 Сегодня В Южно-Сахалинске открылся новый военно-спортивный клуб
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
09:42 23 Сентября Легендарный пловец Виктор Мазанов встретился с юными сахалинскими спортсменами
16:02 26 Сентября Сахалинская команда готовится к первому международному турниру "Золотая шайба"
12:28 25 Сентября Холмский суд конфисковал автомобиль у водителя, повторное вождение в нетрезвом виде
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
11:21 2 Сентября Хор Турецкого исполнит "Песни Победы" в Южно-Сахалинске 4 сентября
13:06 4 Сентября Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
Выбор редакции
- 17:59 Сегодня В краеведческом музее откроется выставка «СахалинСвоихНеБросаем»
- 17:39 Сегодня Сахалинцам рассказали о мире семьи на разных языках
- 16:55 Сегодня Сотрудники администрации Южно-Сахалинска рассказывают жителям, как подключить голубое топливо
- 15:44 Сегодня Производство аэровокзала «Южно-Сахалинск» детально исследуют островные студенты
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?