Работники Поронайского пожарно-спасательного отряда ликвидировали последствия ДТП
Новости спорта Сахалина и Курил

«Спортивный диктант» впервые напишут на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийская акция пройдет в Региональном центре Президентской библиотеки, действующем при Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 5 октября. Начало в 11.00.

В тесте участникам предложат ответить на вопросы по темам, связанным с историей Олимпийских игр, правилами соревнований и биографиями известных спортсменов.

Спортивный диктант – это всероссийская просветительская акция, посвященная повышению спортивной грамотности и развитию интереса к физической культуре и здоровому образу жизни.

Чтобы стать участником необходимо зарегистрироваться и прийти в Региональный центр Президентской библиотеки.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-22.

