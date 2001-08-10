В Южно-Сахалинске открылся новый военно-спортивный клуб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялось торжественное открытие нового военно-спортивного клуба «Ратник», созданного в структуре Сахалинской региональной спортивной общественной организации «Федерация армейского рукопашного боя».

Церемония началась с символического перерезания красной ленточки и внесения государственных и клубных флагов под гимн Российской Федерации. Воспитанники клуба и гости мероприятия почтили традиции воинского братства. Затем прошли зрелищные показательные выступления юных спортсменов: демонстрация приёмов армейского рукопашного боя, работа с холодным и огнестрельным оружием, сборка и разборка автомата.

В мероприятии приняли участие представители администрации города и области, спортивного сообщества и спонсоры. Ребят приветствовал вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев, который отметил значимость создания нового клуба для воспитания молодежи, её подготовки к службе в Вооружённых силах России и укрепления патриотического духа. Вице-мэр подчеркнул, что поддержка таких проектов - важный вклад в развитие не только спорта, но и гражданско-патриотического воспитания детей и подростков.

С приветственным словом также выступили заместитель министра образования Сахалинской области Дмитрий Смекалов, директор департамента по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска Алексей Боженко, представители регионального отделения ДОСААФ и спонсоры проведения ремонта клуба.

Сегодня в клуб «Ратник» уже записаны более 50 воспитанников в возрасте от 6 лет. Также в составе Федерации сейчас значится военно-спортивный клуб «Буесть», созданный в 2015 году на базе школы № 31 в Ново-Александровске. Руководитель Федерации армейского рукопашного боя Евгений Пряхин отметил, что главной целью Федерации остаётся формирование у подрастающего поколения представления о военной службе, воспитание патриотизма, пропаганда здорового образа жизни и всестороннее развитие личности.