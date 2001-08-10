На Сахалине разыграли Кубок области по регби

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главный осенний регбийный турнир региона - Кубок Сахалинской области по регби - состоялся на стадионе «Космос» в Южно-Сахалинске. Соревнования собрали сильнейшие команды из разных населённых пунктов области, которые в упорной борьбе выявили сильнейших.

В турнире приняли участие спортсмены из Южно-Сахалинска, Долинска, а также сёл Березняки и Сокол. Программа соревнований включала несколько возрастных категорий: среди детей 7-9 и 10-12 лет состязания проходили по правилам тэг-регби, а среди юношей 14-17 лет и взрослых - по классическим правилам.

Победителями в своих возрастных категориях стали «Триумф-М» (7-9 лет) и «Триумф-Ю1» (14-17 лет) из Южно-Сахалинска, «Сокол» из одноимённого села (10-12 лет), а в старшей группе кубок завоевала сборная Сахалинской области. Ярким событием турнира стал дебют команды из Долинска, добившейся высоких результатов в нескольких категориях.

- Мы благодарим всех участников за зрелищную и честную игру. Уровень регби на Сахалине растёт с каждым турниром, и это радует. Поздравляем команду из Долинска с ярким дебютом! - отметил член Совета Сахалинской областной федерации регби Сергей Касфатов.

Организаторы выражают благодарность администрации стадиона «Космос», волонтёрам, медицинским работникам и Центру спортивной подготовки Сахалинской области за помощь в проведении соревнований.