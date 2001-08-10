Около 1000 спортсменов вышли на старт «Кросса Нации»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область присоединилась ко Всероссийскому дню бега «Кросс нации». Это масштабное событие собрало на дронопорте «Пушистый» около 1000 участников. В этом году состязание провели уже в девятый раз. Островитяне и гости региона испытали свои силы на дистанциях 500 м, 1, 4, 6, 8 и 12 км.

- Хорошая погода, новая локация - все благоволит тому, чтобы забег прошел на все сто! Мы - большая спортивная семья, поэтому поздравляю всех с открытием «Кросса Нации»! Желаю всем показать свой лучший результат на выбранной дистанции и, главное, получить удовольствие от гонки! - напутствовал заместитель министра спорта региона Станислав Тюрин.

Победитель на дистанции 12 км Роман Троценко из Улан-Удэ приехал на Сахалин для участия в Кубке России по кроссу. Увидев рекламный баннер, решил присоединиться к забегу.

- Впервые принимаю участие в «Кроссе Нации» на Сахалине и первый раз пробовал бегать по такой интересной трассе - аэродром, ровный асфальт, это очень необычно, мне понравилось! - отметил Роман.

На своих дистанциях победителями стали Анастасия Овчинникова (500 м), Дмитрий Исайкин (500 м), Мирослава Чебунина (1000 м), Леонид Завгородний (1 км), Иван Малородов (1 км), Захар Ершов (4 км), Виолетта Щербакова (4 км), Илья Толстяков (8 км), Анна Леонова (8 км), Магомедшариф Казуев (1 км ОВЗ), Виолетта Тойчиева (1 км ОВЗ), Роман Троценко (12 км) и Светлана Мартынюк (12 км).

Протоколы с результатами «Кросса нации» будут готовы и опубликованы в течение следующей недели.

Мероприятие организовано в рамках реализации государственной программы «Спорт России».