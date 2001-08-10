Около 1000 спортсменов вышли на старт «Кросса Нации»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область присоединилась ко Всероссийскому дню бега «Кросс нации». Это масштабное событие собрало на дронопорте «Пушистый» около 1000 участников. В этом году состязание провели уже в девятый раз. Островитяне и гости региона испытали свои силы на дистанциях 500 м, 1, 4, 6, 8 и 12 км.
- Хорошая погода, новая локация - все благоволит тому, чтобы забег прошел на все сто! Мы - большая спортивная семья, поэтому поздравляю всех с открытием «Кросса Нации»! Желаю всем показать свой лучший результат на выбранной дистанции и, главное, получить удовольствие от гонки! - напутствовал заместитель министра спорта региона Станислав Тюрин.
Победитель на дистанции 12 км Роман Троценко из Улан-Удэ приехал на Сахалин для участия в Кубке России по кроссу. Увидев рекламный баннер, решил присоединиться к забегу.
- Впервые принимаю участие в «Кроссе Нации» на Сахалине и первый раз пробовал бегать по такой интересной трассе - аэродром, ровный асфальт, это очень необычно, мне понравилось! - отметил Роман.
На своих дистанциях победителями стали Анастасия Овчинникова (500 м), Дмитрий Исайкин (500 м), Мирослава Чебунина (1000 м), Леонид Завгородний (1 км), Иван Малородов (1 км), Захар Ершов (4 км), Виолетта Щербакова (4 км), Илья Толстяков (8 км), Анна Леонова (8 км), Магомедшариф Казуев (1 км ОВЗ), Виолетта Тойчиева (1 км ОВЗ), Роман Троценко (12 км) и Светлана Мартынюк (12 км).
Протоколы с результатами «Кросса нации» будут готовы и опубликованы в течение следующей недели.
Мероприятие организовано в рамках реализации государственной программы «Спорт России».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:22 Сегодня Представители НКО и сторонники «Единой России» примут участие в создании новой редакции народной программы партии
12:54 Сегодня Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
11:36 Сегодня Около 1000 спортсменов вышли на старт «Кросса Нации»
13:27 Сегодня Южносахалинцам напоминают о местах торговли для садоводов
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
10:23 22 Сентября Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
09:42 23 Сентября Легендарный пловец Виктор Мазанов встретился с юными сахалинскими спортсменами
08:33 22 Сентября Сотрудники автоинспекции на Сахалине за выходные дни задержали 38 нетрезвых водителей и 46 - без прав
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
Выбор редакции
- 17:34 Сегодня Больше 31 000 сахалинцев проверили репродуктивное здоровье
- 16:54 Сегодня «Космическая каша»: в школе Южно-Сахалинска нашли рецепт идеального завтрака
- 15:23 Сегодня 1 октября дорожные службы начнут асфальтировать улицу Достоевского
- 14:43 Сегодня На островах завершены работы по дератизации и дезинфекции контейнерных площадок
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?