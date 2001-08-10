Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 25 сентября в ледовом комплексе «Арена Сити» состоится матч OLIMPBET Чемпионата Молодежной хоккейной лиги, в котором «Сахалинские Акулы» принимают действующего чемпиона МХЛ - московский «Спартак», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе клуба.

Матчем в Южно-Сахалинске «красно-белые» завершают Дальневосточный выезд. «Спартак» уступил приморскому «Тайфуну» 3:4 и одержал победу в Хабаровске над «Амурскими Тиграми» 4:0.

«Спартак» располагается на шестой строчке «Золотого» дивизиона на Западе. «Сахалинские Акулы» на аналогичной позиции, только в «Серебре».

Команды между собой встречались 26 раз, в которых «Сахалинские Акулы» одержали 4 победы, при разнице шайб 49-96.

Трансляция матча на YouTube канале МХЛ и официальном сайте Молодежной хоккейной лиги.