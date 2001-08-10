Двенадцать юношеских команд из трех стран встретятся на хоккейном турнире в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 2 по 8 октября Южно-Сахалинск примет международный турнир юных хоккеистов «Золотая шайба», посвященный 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией. Главная интрига соревнований заключается в участии 12 сильнейших команд из России, Казахстана и Китая, включая действующего победителя всероссийского суперфинала.
В турнире выступят юноши старшей возрастной группы (2012-2013 годов рождения), которые продемонстрируют свое мастерство на льду дворца спорта «Кристалл» и учебно-тренировочного центра «Восток». Как сообщает ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, российскую федерацию представят семь команд: «Приморье» из Уссурийска, островной «Сахалин», «Трансбункер» из Ванино, «Металлург» из Выксы, «Металлург» из Абазы, «Метеор» из Жуковского и «Янтарная звезда» из Калининграда.
Международную конкуренцию составят казахстанские клубы «Торпедо-2012» и «Торпедо-2013» из Усть-Каменогорска, а также три команды из Китайской Народной Республики. Организаторы разделили участников на две подгруппы, матчи в которых пройдут со 2 по 6 октября, а решающие игры за призовые места состоятся 8 октября в ледовом дворце «Кристалл».
Особый интерес вызывает состав участников: выксунский «Металлург» в мае этого года выиграл суперфинал всероссийских соревнований «Золотая шайба», а «Метеор» и «Трансбункер» заняли третье и четвертое места соответственно. Организаторы приглашают сахалинцев и гостей региона поддержать будущих звезд хоккея — вход на все матчи турнира свободный.
