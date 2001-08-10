Более ста спортсменов сразились за Кубок города по муай-тай в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершился яркий спортивный праздник - Кубок города по муай-тай, который собрал более сотни спортсменов. Зрелищные поединки с накалом страстей и здоровой конкуренцией определили лучших бойцов в нескольких возрастных категориях.

Турнир прошел в Центре единоборств в строгом соответствии со стандартами Федерации муай-тай России. Все участники выступали в специальной экипировке, а за поединками наблюдали почетные гости и многочисленные зрители. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, соревнования стали важным этапом в развитии этого вида единоборств на Сахалине.

Среди самых юных спортсменов 12-13 лет победы одержали Амир Клячин (32 кг), Марк Энто (36 кг), Шахривар Мухуддинов (42 кг) и другие бойцы. В возрастной группе 14-15 лет лучшими стали Елизавета Кувалдина (51 кг) и Артур Валиуллин (48 кг). В категории 16-17 лет золотые награды завоевали Белек Изотов (57 кг) и Тимур Джумаев (67 кг). Среди взрослых спортсменов (18+ лет) чемпионами стали Шахбоз Назаров (67 кг), Николай Морозов (71 кг), Каюмарс Мурадов (75 кг) и Шерзод Абдужалилов (81 кг).

Президент сахалинской федерации муай-тай Сергей Киш отметил важность таких турниров для популяризации спорта. "Это стимулирует молодёжь выступать, а зрителей - с удовольствием приходить и поддерживать спортсменов. Впереди у нас чемпионат и первенство области", - поделился планами Сергей Киш. Организаторы рассматривают прошедший кубок как ключевой шаг в подготовке островных бойцов к предстоящим серьезным стартам.