Более ста спортсменов сразились за Кубок города по муай-тай в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился яркий спортивный праздник - Кубок города по муай-тай, который собрал более сотни спортсменов. Зрелищные поединки с накалом страстей и здоровой конкуренцией определили лучших бойцов в нескольких возрастных категориях.
Турнир прошел в Центре единоборств в строгом соответствии со стандартами Федерации муай-тай России. Все участники выступали в специальной экипировке, а за поединками наблюдали почетные гости и многочисленные зрители. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, соревнования стали важным этапом в развитии этого вида единоборств на Сахалине.
Среди самых юных спортсменов 12-13 лет победы одержали Амир Клячин (32 кг), Марк Энто (36 кг), Шахривар Мухуддинов (42 кг) и другие бойцы. В возрастной группе 14-15 лет лучшими стали Елизавета Кувалдина (51 кг) и Артур Валиуллин (48 кг). В категории 16-17 лет золотые награды завоевали Белек Изотов (57 кг) и Тимур Джумаев (67 кг). Среди взрослых спортсменов (18+ лет) чемпионами стали Шахбоз Назаров (67 кг), Николай Морозов (71 кг), Каюмарс Мурадов (75 кг) и Шерзод Абдужалилов (81 кг).
Президент сахалинской федерации муай-тай Сергей Киш отметил важность таких турниров для популяризации спорта. "Это стимулирует молодёжь выступать, а зрителей - с удовольствием приходить и поддерживать спортсменов. Впереди у нас чемпионат и первенство области", - поделился планами Сергей Киш. Организаторы рассматривают прошедший кубок как ключевой шаг в подготовке островных бойцов к предстоящим серьезным стартам.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
08:45 Сегодня За сутки сахалинские автоинспекторы задержали 15 водителей в состоянии опьянения или без прав
09:41 Сегодня Жители Сахалина могут получить компенсацию за твердое топливо
08:50 Сегодня Автомобиль полностью сгорел на трассе Южно-Сахалинск - Оха
10:25 Сегодня Ремонт Хабаровской в Южно-Сахалинске планируют завершить до 15 октября
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
09:58 19 Сентября Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
15:02 18 Сентября Сахалинец купил автомобиль, пообещав расплатиться частями, а потом продал машину и исчез
09:01 19 Сентября Инвестиции в основной капитал сахалинского ЛПК составили 14,7 млн рублей за первое полугодие
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
Выбор редакции
- 10:25 Сегодня Ремонт Хабаровской в Южно-Сахалинске планируют завершить до 15 октября
- 10:05 Вчера Более 2200 сахалинских семей получили ежемесячную выплату из материнского капитала с начала года
- 10:23 22 Сентября Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
- 09:58 19 Сентября Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?