Юный фехтовальщик из Южно-Сахалинска одержал победу в турнире по рапире
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершились открытые региональные соревнования по фехтованию на рапирах. Более пятидесяти островных спортсменов боролись за награды в нескольких возрастных категориях, от самых юных участников до взрослых.
Турнир прошел в Центре единоборств, где свои силы опробовали фехтовальщики в категориях "до 12 лет", "до 15 лет", "до 18 лет", а также "мужчины и женщины". Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта, состязания вызвали значительный интерес у местных спортсменов.
Победу в самой младшей возрастной группе среди мальчиков одержал 11-летний Жан Носов. Юный спортсмен рассказал, что занимается фехтованием около трех лет, предварительно попробовав себя в боксе и плавании. "Сегодня я провел шесть встреч. Сначала - по круговой системе, там было не очень сложно. А когда перешли на олимпийскую систему, стало труднее, плюс были достаточно серьёзные соперники. Я начал волноваться, что не смогу победить, но в итоге собрался с мыслями и смог выиграть", - поделился подробностями победитель.
Помимо Жана Носова, чемпионами в своих возрастных категориях стали Алиса Перфильева, Мария Бойчук, Родион Чаленко, Николай Сёма и Юлия Татаренко. Все победители и призеры получили заслуженные награды.
Фото: Юрий Ким
