Сахалинская команда стала второй на чемпионате и первенстве ДФО по кроссу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кроссу завершился в Южно-Сахалинске. Мероприятие состоялось в рамках реализации государственной программы "Спорт России".
Во второй день соревнований на трассе лыжно-биатлонного комплекса "Триумф" атлетов ожидали эстафетные забеги 4х1 км.
По итогам стартов среди юношей и девушек до 16 лет первое место заняла команда Еврейской автономной области (Ольга Назаренко, Никита Козырев, Полина Власова, Кирилл Шайтан) - 13:09,0 секунды. Вторыми стали представители Приморского края (Анна Ригель, Алексей Крамар, Анна Бурмистрова, Елисей Кутеко) - 13:21,0. Тройку лидеров замкнула Сахалинская область (Захар Ершов, Максим Плакидов, Таисия Мягкова, Полина Дубовкина) - 13:25,0.
Среди юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет победу одержали атлеты Приморского края (Полина Цыбульская, Георгий Шумков, Карина Пузенкова, Артем Ваколов) - 12:37,0. Второе место у команды Хабаровского края (Марк Актанко, Дмитрий Савченко, Галина Дмитриенко, Ангелина Астраханцева) - 12:58,0. Бронза у Сахалинской области (Дарья Будникова, Дмитрий Глазунов, Светозара Улитина, Дмитрий Соколов) - 13:26,0.
В категории "мужчины, женщины; юниоры, юниорки до 23 лет" золото у Забайкальского края (Ксения Утюжникова, Яромир Макаров, Юлия Кузьменко, Владислав Селезнев) - 12:14,0. Серебро взяла команда Хабаровского края (София Щербакова, Данил Мельников, Максим Селиванов, Яна Еремич) - 12:20,0. Бронзу завоевала Сахалинская область (Вероника Косвинцева, Максим Игнатченко, Елизавета Цыганова, Ильяс Нургалиев) - 12:28,0.
По итогам двух дней соревнований в общекомандном зачёте первое место заняли представители Приморского края (248 очков). Второе место у сахалинской команды (231 очко). Тройку лидеров замкнули спортсмены Еврейской АО.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
10:26 16 Сентября Сахалинские силовики вскрыли хищение 24 миллионов рублей при строительстве домов
09:54 16 Сентября Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
09:01 19 Сентября Инвестиции в основной капитал сахалинского ЛПК составили 14,7 млн рублей за первое полугодие
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
Выбор редакции
- 10:23 Вчера Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
- 09:58 19 Сентября Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
- 10:56 18 Сентября Сахалинские атлеты завоевали четыре серебряные медали на Спартакиаде
- 10:55 17 Сентября Более 400 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на гонке "Pride Race"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?