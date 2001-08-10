Сахалинская команда стала второй на чемпионате и первенстве ДФО по кроссу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кроссу завершился в Южно-Сахалинске. Мероприятие состоялось в рамках реализации государственной программы "Спорт России".

Во второй день соревнований на трассе лыжно-биатлонного комплекса "Триумф" атлетов ожидали эстафетные забеги 4х1 км.

По итогам стартов среди юношей и девушек до 16 лет первое место заняла команда Еврейской автономной области (Ольга Назаренко, Никита Козырев, Полина Власова, Кирилл Шайтан) - 13:09,0 секунды. Вторыми стали представители Приморского края (Анна Ригель, Алексей Крамар, Анна Бурмистрова, Елисей Кутеко) - 13:21,0. Тройку лидеров замкнула Сахалинская область (Захар Ершов, Максим Плакидов, Таисия Мягкова, Полина Дубовкина) - 13:25,0.

Среди юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет победу одержали атлеты Приморского края (Полина Цыбульская, Георгий Шумков, Карина Пузенкова, Артем Ваколов) - 12:37,0. Второе место у команды Хабаровского края (Марк Актанко, Дмитрий Савченко, Галина Дмитриенко, Ангелина Астраханцева) - 12:58,0. Бронза у Сахалинской области (Дарья Будникова, Дмитрий Глазунов, Светозара Улитина, Дмитрий Соколов) - 13:26,0.

В категории "мужчины, женщины; юниоры, юниорки до 23 лет" золото у Забайкальского края (Ксения Утюжникова, Яромир Макаров, Юлия Кузьменко, Владислав Селезнев) - 12:14,0. Серебро взяла команда Хабаровского края (София Щербакова, Данил Мельников, Максим Селиванов, Яна Еремич) - 12:20,0. Бронзу завоевала Сахалинская область (Вероника Косвинцева, Максим Игнатченко, Елизавета Цыганова, Ильяс Нургалиев) - 12:28,0.

По итогам двух дней соревнований в общекомандном зачёте первое место заняли представители Приморского края (248 очков). Второе место у сахалинской команды (231 очко). Тройку лидеров замкнули спортсмены Еврейской АО.