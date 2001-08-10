Завтра сахалинцам начнут выдавать стартовые номера на "Кросс Нации-2025"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участники всероссийского дня бега "Кросс Нации-2025" на Сахалине могут получить стартовые номера в преддверии соревнований. Для этого необходимо предоставить медицинскую справку о допуске к участию в состязаниях, как того требуют правила мероприятия.
Выдача номеров пройдет с 23 по 26 сентября с 10:00 до 18:00 на стадионе "Спартак" по адресу: Южно-Сахалинск, улица Горького, 7. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, в день соревнований, 28 сентября, номера также будут доступны на месте проведения с 10:00 до 11:00.
Главный региональный старт "Кросса Нации" состоится 28 сентября на территории дронопорта "Пушистый". Мероприятие начнется в 12:00 и предложит участникам дистанции от 500 до 12000 метров. Организаторы предусмотрели трансфер для удобства спортсменов: автобусы отправятся в 10:00 от площади Победы и от станции "Пять углов".
Регистрация на мероприятие продолжается до 26 сентября включительно на специализированном сайте myrace.info. Все желающие могут присоединиться к массовому спортивному празднику и выбрать подходящую дистанцию.
