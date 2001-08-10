Более 150 пловцов из России и Беларуси борются за награды турнира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 150 спортсменов из 19 регионов России и Беларуси собрались в центре водных видов спорта «Волна» в Южно-Сахалинске для участия в lll Международных соревнованиях по плаванию «СахМастерс». Главная интрига турнира заключается в том, что атлеты в возрасте от 25 до 93 лет получили возможность выполнить нормативы кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта России.

На торжественной церемонии открытия участников приветствовали заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук и прославленный советский пловец, двукратный чемпион Европы Виктор Мазанов. Ющук отметил, что регион уже в третий раз собирает представителей субъектов большой страны и спортсменов из Беларуси, пожелав всем легкой воды и красивых побед.

Соревнования проходят в рамках реализации трехлетней стратегии развития спорта, которую разработали по инициативе губернатора. Как сообщает ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта, в 2025 году Сахалинская область примет около полусотни мероприятий всероссийского и международного уровней, что укрепляет статус региона как значимого центра спортивного движения.

Особенность турнира «СахМастерс» заключается в уникальном формате, позволяющем спортсменам старшего возраста соревноваться во всех видах плавания, включая эстафеты. Тренер по плаванию Яна Баранникова из Южно-Сахалинска поделилась, что для нее эти соревнования - возможность проверить свои силы и показать personal пример воспитанникам. Директор спортивной школы водных видов спорта имени В.В. Сальникова Сергей Мелешков отметил, что за три года движение «СахМастерс» значительно расширилось, популяризируя здоровый образ жизни среди островитян.

Соревнования проходят ежедневно с 10:00 до 14:30. Организаторы приглашают жителей и гостей Сахалина поболеть за участников, вход на мероприятия свободный.