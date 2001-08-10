Сахалинские атлеты завоевали четыре серебряные медали на Спартакиаде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда Сахалинской области блестяще выступила на Спартакиаде по легкой атлетике Специальной Олимпиады России, завоевав четыре серебряные награды в эстафетном беге. Главной интригой соревнований стал впечатляющий результат островных атлетов в общекомандном зачете первого дивизиона, где они соревновались с более чем 250 участниками из 17 регионов страны.

Шесть представителей островного региона показали ряд ярких индивидуальных достижений, но наивысшего успеха они добились в командном виде программы. Квартет в составе Карины Воробьёвой, Виолетты Тойчиевой, Сергея Тишкина и Артура Шитикова финишировал вторым в эстафете 4×200 метров, что принесло сахалинской команде серебряные медали престижных всероссийских соревнований.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, все островные атлеты продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе. Их выступление стало возможным благодаря системной работе по развитию адаптивного спорта в регионе.