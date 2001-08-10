Сахалинские атлеты завоевали четыре серебряные медали на Спартакиаде

Тихоокеанское
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда Сахалинской области блестяще выступила на Спартакиаде по легкой атлетике Специальной Олимпиады России, завоевав четыре серебряные награды в эстафетном беге. Главной интригой соревнований стал впечатляющий результат островных атлетов в общекомандном зачете первого дивизиона, где они соревновались с более чем 250 участниками из 17 регионов страны.

Шесть представителей островного региона показали ряд ярких индивидуальных достижений, но наивысшего успеха они добились в командном виде программы. Квартет в составе Карины Воробьёвой, Виолетты Тойчиевой, Сергея Тишкина и Артура Шитикова финишировал вторым в эстафете 4×200 метров, что принесло сахалинской команде серебряные медали престижных всероссийских соревнований.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, все островные атлеты продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе. Их выступление стало возможным благодаря системной работе по развитию адаптивного спорта в регионе.

