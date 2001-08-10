Сахалинские атлеты завоевали четыре серебряные медали на Спартакиаде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Команда Сахалинской области блестяще выступила на Спартакиаде по легкой атлетике Специальной Олимпиады России, завоевав четыре серебряные награды в эстафетном беге. Главной интригой соревнований стал впечатляющий результат островных атлетов в общекомандном зачете первого дивизиона, где они соревновались с более чем 250 участниками из 17 регионов страны.
Шесть представителей островного региона показали ряд ярких индивидуальных достижений, но наивысшего успеха они добились в командном виде программы. Квартет в составе Карины Воробьёвой, Виолетты Тойчиевой, Сергея Тишкина и Артура Шитикова финишировал вторым в эстафете 4×200 метров, что принесло сахалинской команде серебряные медали престижных всероссийских соревнований.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, все островные атлеты продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе. Их выступление стало возможным благодаря системной работе по развитию адаптивного спорта в регионе.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Сахалинский водоканал промыл более 50 километров сетей водоснабжения в 2025 году
09:43 Сегодня Автомобиль врезался в опору освещения в Южно-Сахалинске
10:02 Сегодня Новая аллея со скульптурой цапли появилась в Анивском районе
09:25 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 21 пьяного и лишенного прав водителя
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
16:04 12 Сентября В Южно-Сахалинске 13 сентября будут действовать запреты на парковку
16:45 11 Сентября В сахалинском краеведческом музее открывается выставка свадебных традиций народов России
10:13 12 Сентября Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
Выбор редакции
- 10:56 Сегодня Сахалинские атлеты завоевали четыре серебряные медали на Спартакиаде
- 10:55 Вчера Более 400 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на гонке "Pride Race"
- 17:54 16 Сентября Сахалинец принял участие в установлении рекорда России по гребле-индор
- 09:54 16 Сентября Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?