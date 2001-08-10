Островитян приглашают на Всероссийский день бега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область готовится присоединится ко Всероссийскому дню бега «Кросс нации-2025». Самое массовое легкоатлетическое событие пройдет в островном регионе с 20 по 28 сентября в разных районах региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Центральный старт состоится 28 сентября на аэродроме «Пушистый» Корсаковского района. Начало в 12:00. Для участников организуют трансфер, который будет отходить в 10:00 от площади Победы Южно-Сахалинска. Обратное расписание маршрута будет сформировано ближе к дате проведения. От станции «Пять углов» до «Пушистого» с 10:00 будут курсировать автобусы. Также можно воспользоваться рейсовым поездом от Южно-Сахалинска до Корсакова и обратно.

К участию приглашаются все желающие, вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Организаторы подготовили для вас дистанции от 500 метров до дюжины километров:

500 м – мальчики и девочки 2018 г.р. и младше;

1000 м (для людей с ОВЗ) – юноши и девушки 2008 г.р. и младше, мужчины и женщины 2007 г.р. и старше;

1000 м – мальчики и девочки 2016 г.р. и младше;

4000 м – юноши и девушки 2006 г.р. и младше; мужчины и женщины 2005 г.р. и старше;

6000 м – девушки 2006 г.р. и младше;

8000 м – юноши 2006 г.р. и младше, женщины 2005 г.р. и старше;

12000 м – мужчины 2005 г.р. и старше.

Участникам необходимо представить в комиссию по допуску на мероприятие следующие документы:

- Документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении);

- Полис обязательного медицинского страхования;

- Медицинские заключения врача о допуске к участию в соревнованиях;

- Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Либо внести информацию о документах в интерактивной форме на ЕПГУ в случае подачи электронного заявления и предоставить оригиналы этих документов в день проведения «Кросса нации» организаторам.