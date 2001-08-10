Островитян приглашают на Всероссийский день бега "Кросс Нации"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область готовится присоединится ко Всероссийскому дню бега «Кросс нации-2025». Самое массовое легкоатлетическое событие пройдет в островном регионе с 20 по 28 сентября в разных районах региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Центральный старт состоится 28 сентября на аэродроме «Пушистый» Корсаковского района. Начало в 12:00. Для участников организуют трансфер, который будет отходить в 10:00 от площади Победы Южно-Сахалинска. Обратное расписание маршрута будет сформировано ближе к дате проведения. От станции «Пять углов» до «Пушистого» с 10:00 будут курсировать автобусы. Также можно воспользоваться рейсовым поездом от Южно-Сахалинска до Корсакова и обратно.
К участию приглашаются все желающие, вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Организаторы подготовили для вас дистанции от 500 метров до дюжины километров:
500 м – мальчики и девочки 2018 г.р. и младше;
1000 м (для людей с ОВЗ) – юноши и девушки 2008 г.р. и младше, мужчины и женщины 2007 г.р. и старше;
1000 м – мальчики и девочки 2016 г.р. и младше;
4000 м – юноши и девушки 2006 г.р. и младше; мужчины и женщины 2005 г.р. и старше;
6000 м – девушки 2006 г.р. и младше;
8000 м – юноши 2006 г.р. и младше, женщины 2005 г.р. и старше;
12000 м – мужчины 2005 г.р. и старше.
Участникам необходимо представить в комиссию по допуску на мероприятие следующие документы:
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении);
- Полис обязательного медицинского страхования;
- Медицинские заключения врача о допуске к участию в соревнованиях;
- Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Либо внести информацию о документах в интерактивной форме на ЕПГУ в случае подачи электронного заявления и предоставить оригиналы этих документов в день проведения «Кросса нации» организаторам.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
16:04 12 Сентября В Южно-Сахалинске 13 сентября будут действовать запреты на парковку
16:45 11 Сентября В сахалинском краеведческом музее открывается выставка свадебных традиций народов России
10:13 12 Сентября Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
Выбор редакции
- 10:55 Сегодня Более 400 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на гонке "Pride Race"
- 17:54 Вчера Сахалинец принял участие в установлении рекорда России по гребле-индор
- 09:54 Вчера Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
- 10:09 15 Сентября Сахалинские семьи смогут оплачивать учебу детей маткапиталом прямо в вузе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?