Более 400 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на гонке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Около четырехсот детей и подростков с Сахалина и Курил приняли участие в осенних соревнованиях "Pride Race", которые прошли в южно-сахалинском лыжно-биатлонном комплексе "Триромф". Юные спортсмены в возрасте от трех до пятнадцати лет состязались в преодолении сложных дистанций с многочисленными препятствиями.

Самые маленькие участники в возрасте от трех лет вышли на старт вместе с родителями. Их задачей стало преодоление полосы препятствий длиной в пятьсот метров. Для детей постарше, от шести до пятнадцати лет, организаторы подготовили трассу с пятнадцатью испытаниями, включавшими рукоходы, барьеры, сетки и переноску тяжестей. Протяженность их дистанций составила от тысячи до полутора тысяч метров.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, соревнования выявили сильнейших в трех возрастных категориях. На дистанции 1000 метров среди детей 2017-2019 годов рождения победу одержали Степан Дьяков и Анастасия Овчинникова из Южно-Сахалинска. Второе и третье места также заняли юные горожане Александр Ким и Артём Фролов.

В категории 2014-2016 годов рождения на полутора километрах лучшими стали Михаил Рожков-Тимин (Южно-Сахалинск) и Полина Дубикова (Корсаков). Среди самых старших участников (2011-2013 г.р.) чемпионами гонки стали Иван Семёнов из Красногорска и Валерия Овчинникова из Южно-Сахалинска. Призеры во всех категориях получили заслуженные награды.