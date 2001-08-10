Сахалинец принял участие в установлении рекорда России по гребле-индор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинец Николай Войтехович вместе с командами из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Китая, Пакистана, Афганистана, Ирана и Кубы установили рекорд страны по гребле-индор под флагом национального бренда «Сделано в России». Мероприятие прошло в рамках Международной владивостокской регаты на полях Восточного экономического форума по инициативе Федерации гребного спорта России. Участники четырехчасового заезда преодолели дистанцию в 50 километров в категории «большие команды микс», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

«Сделано в России» — государственная программа продвижения экспортеров под единым национальным брендом. Программа является единой площадкой для продвижения отечественной продукции, а также ценностей России и применения инструментов «мягкой силы» для создания позитивного имиджа страны за рубежом и направлена на достижение прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров.