Сахалинские пловцы преодолели 18 километров в заливе Анива
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Около двадцати сахалинских пловцов успешно завершили "Сахалинскую эстафету Победы", преодолев дистанцию более 18 километров от села Первая Падь до Анивского пляжа. Мероприятие, которое провели в пятый раз, приурочили к 80-летию окончания Второй мировой войны и победе над милитаристской Японией.
Участники стартовали у берега села Первая Падь и финишировали на пляже в Аниве. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, все спортсмены благополучно завершили дистанцию без происшествий. Многократная участница заплыва Елена Бурикова отметила идеальные условия для плавания и отличную организацию мероприятия.
На финише организаторы встретили пловцов и вручили им памятные медали. После завершения эстафеты всех участников угостили горячей ухой.
