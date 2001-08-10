Сахалинские пловцы вступили в борьбу за медали областных соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство Сахалинской области по плаванию стартовали в Южно-Сахалинске. Мероприятие проходит в рамках реализации государственной программы «Спорт России», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

В течение трёх дней островные пловцы из Курильска, Южно-Курильска, Ноглик, Охи, Корсакова, Холмска, Поронайска и областного центра будут оспаривать награды региональных состязаний в бассейне Центра водных видов спорта «Волна».

В первый день стартов 304 спортсмена соревновались в плавании на дистанциях 50 метров на спине, 100, 1500 метров вольным стилем, 200 метров брассом, 200 метров баттерфляем и 100 метров комплексным плаванием.

- Наш регион гордится богатыми спортивными традициями, и плавание занимает в них особое место. Эти соревнования помогают воспитывать сильное поколение сахалинских спортсменов и открывают путь к большим победам. В воде закаляются сила воли, целеустремлённость, умение преодолевать трудности и достигать поставленных целей. Эти качества нужны каждому — и на спортивных дорожках, и в жизни. Желаю участникам честной борьбы, новых рекордов и ярких достижений! – напутствовала заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш.

На церемонии открытия соревнований директор спортшколы водных видов спорта им. В.В. Сальникова Сергей Мелешков, Светлана Ходюш и директор департамента по физической культуре и спорту г. Южно-Сахалинска Алексей Боженко поздравили с 70-летием тренера-преподавателя по плаванию Светлану Гилёву.

Александр Ширяев из Южно-Сахалинска одержал победу в плавании на 50 метров на спине. Пловец показал результат 24,77 секунды.

- В этом виде спорта около восьми лет. В детстве на секцию отвёл отец, мне понравилось и остался, - рассказал Александр. – Временем в целом доволен. На этих состязаниях ещё буду выступать на всех дистанциях на спине и на стометровке баттерфляем.

Соревнования продолжатся 16 и 17 сентября. Начало в 11:00. Вход свободный.