На Сахалине Фонд капремонта подал в суд на трех собственников за срыв ремонтных работ
Сахалинские борцы завоевали 26 медалей всероссийских соревнований

Всероссийский турнир по вольной борьбе, посвящённый памяти заслуженного тренера России Н.П. Карпенко, прошёл в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Звание сильнейших оспаривали 95 юношей и девушек в возрасте до 16 лет, представляющих Приморский, Хабаровский края, Республику Бурятия, Еврейскую автономную, Амурскую, Московскую и Сахалинскую области.

На церемонии открытия заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин вручил удостоверение мастера спорта России по борьбе Анне Боевой и приветствовал гостей соревнований.

- Это особое событие, ведь мы чествуем человека, который посвятил свою жизнь спорту, воспитал не одно поколение борцов и оставил глубокий след в развитии борьбы на Сахалине и во всей стране. Эти соревнования – не только дань уважения великому тренеру, но и возможность для спортсменов показать характер, силу и стремление к победе. Желаю всем борцам успехов и удачи! Уверен, что на наших коврах развернётся честная и красивая борьба, достойная памяти Николая Павловича! – напутствовал Станислав Тюрин.

По результатам соревнований сахалинцы завоевали 7 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Поронайский спортсмен Абдурахим Ахмедов занял третье место в категории «юноши, 52 кг».

- Занимаюсь борьбой семь лет. Нравится этот вид спорта своим упорством. Соперники сегодня были очень сильные – над первым удалось одержать победу, дальше, к сожалению, не удалось. Буду тренироваться, чтобы показывать лучшие результаты, - рассказал Абдурахим.

С итоговыми протоколами можно ознакомиться в приложенном файле.

Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта, разработанной по инициативе губернатора. Так, по поручению главы региона, Сахалинская область в 2025 году примет около полусотни мероприятий всероссийского и международного уровней.

