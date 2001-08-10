Сахалинцы завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях по борьбе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсмены выиграли 4 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медали на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе «Кубок Губернатора Сахалинской области» среди юниоров до 21 года. Состязания приходили в дисциплине вольная борьба на коврах Учебно-тренировочного центра «Восток». Награды оспорили более 50 борцов из 9 регионов России, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Почетными гостями турнира стали президент Федерации спортивной борьбы России, советский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России Михаил Мамиашвили, а также российский борец вольного стиля, чемпион и призер чемпионатов страны, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России, старший тренер сборной команды РФ и чемпион мира Магомед Курбаналиев, первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков, сенатор Российской Федерации от Сахалинской области Андрей Хапочкин и заместитель министра спорта Светлана Ходюш.
По итогу бескомпромиссных схваток сахалинцы Руслан Маклаков (57 кг), Мурад Арипов (74 кг), Нуржигит Яхияев (97 кг) и Владимир Смирнов (125 кг) заняли первые места, Махмадрахим Одилов (57 кг), Никита Давыденко (86 кг), Александр Тирских (97 кг) и Вадим Кокорин (125 кг) завоевали серебряные медали, а Анатолий Пак (57 кг), Даурен Таштемиров (65 кг), Даниил Соломатин (65 кг), Акжигит Салиев (74 кг) и Рустам Мустафаев (86 кг) расположились на третьей ступени пьедестала почета.
