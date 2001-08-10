Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2025
Сейчас 16:00
85,66|99,74
На Сахалине большегруз перевернулся на крышу
10:13, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО

Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская сборная заняла третье место на IV открытом Кубке Дальнего Востока "Игры ГТО" во Владивостоке. Министр спорта области Артём Подшивалов лично встретился с юниорами и поздравил их с заслуженной наградой.

Соревнования состоялись в рамках Восточного экономического форума и собрали команды из десяти регионов Дальнего Востока. За медали боролись представители Хабаровского, Приморского, Забайкальского краёв, Республик Саха и Бурятия, Еврейской автономной, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей и Чукотского автономного округа.

В состав островной команды, которая поднялась на пьедестал почёта, вошли Ярослав и Серафима Парахины, Алина и Егор Гречко, Егор Пак и Алина Ли. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, Артём Подшивалов высоко оценил достижение спортсменов. Он назвал их бронзовый результат свидетельством упорства, силы характера и веры в собственные возможности.

Министр напутствовал юниоров, пожелав не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым вершинам. Он подчеркнул, что команда достойно представила Сахалинскую область и стала примером для сверстников, а весь регион гордится их успехом.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?