Сахалинский дзюдоист завоевал серебро на международном турнире по самбо в ДНР

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанник клуба "Дзюдокан" Степан Перфильев занял второе место в весовой категории до 38 кг на открытом первенстве по самбо в Шахтерске Донецкой Народной Республики. Турнир посвятили 82-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков и провели в рамках партийного проекта "Единой России" "Выбор сильных".

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, в соревнованиях в спортивном комплексе "Олимп" участвовали более 100 спортсменов из разных городов ДНР. Представители Сахалинской области также приняли участие в памятных мероприятиях, включая митинг у Братской могилы советских воинов и открытие монумента советским воинам вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Во время визита глава Шахтерского муниципалитета и координатор партийного проекта "Выбор Сильных" в ДНР Александр Шатов вручил вице-президенту сахалинской федерации самбо Альберту Югаю серебряный нагрудный знак и благодарственное письмо. Поездку сахалинских спортсменов организовали при поддержке министерства спорта и федерации самбо области, которые также помогли с ремонтом, приобретением инвентаря для местной спортшколы "Богатырь" и передали новую форму шахтерским самбистам.