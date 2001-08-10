Турнир по мини-хоккею с мячом в Южно-Сахалинске завершился победой команды из Красноярска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учебно-тренировочный центр «Восток» принял гостей и участников Всероссийского турнира по хоккею с мячом среди ветеранов, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне и Дню освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Изюминкой состязаний стал приезд команды из братской Китайской Народной республики, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Наряду с хоккеистами из КНР на лёд вышли представители Биробиджана, Благовещенска, Красноярска, Хабаровска, Читы и Южно-Сахалинска.

Заместитель министра спорта Светлана Ходюш отметила, что хоккей с мячом развивается на Сахалине уже 90 лет, и это привело к появлению своих спортивных традиций.

- От имени островного министерства спорта хочу поблагодарить вас за участие в этом турнире. КНР впервые принимает участие в турнире в Сахалинской области. Поэтому наш турнир, по праву, можно назвать международным. Желаю ярких атак и хороших эмоций. Спортивной вам удачи и азарта в этой игре! – добавила она.

На предварительном этапе участников разделили на две подгруппы, откуда по две лучшие команды выходили в полуфинал. Завершали состязания матчи за седьмое, пятое, третье и первое место.

В подгруппе «А» сверкнули команды «Хабаровск» и «Сахалин-1». Из подгруппы «Б» к ним присоединились «Красноярск» и «Биробиджан».

В полуфинале «Хабаровск» разбил мечты «Биробиджана» (4:1), а «Красноярск» оставил без финала «Сахалин-1» (10:1).

В матче за седьмое место «Сахалин-2» проиграл «Благовещенску» (1:5).

Пятую строчку забронировала за собой «Чита», победившая «КНР» (12:3).

Бронзовые награды отправляются в «Биробиджан». Хоккеисты» из ЕАО в игре за третье место были сильнее «Сахалина-1» (8:2).

В финале «Красноярск» выцарапал победу у «Хабаровска» с минимальным счетом 2:1.

ТОП-3:

Первое место – «Красноярск».

Второе место – «Хабаровск».

Третье место – «Биробиджан».