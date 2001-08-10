"Сахалинские акулы" проиграли белорусскому клубу в Бобруйске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Сахалинские Акулы" потерпели третье поражение подряд в рамках выездного тура чемпионата Молодежной хоккейной лиги. В Бобруйске островной коллектив вновь не смог распечатать ворота соперника и уступил местному "Динамо-Шинник" со счетом 0:2.

Хозяева льда сразу захватили инициативу и стали создавать опасные моменты у ворот сахалинцев. На 16-й минуте первого периода динамовцы реализовали свое территориальное преимущество и открыли счет. Вторую шайбу команда из Бобруйска забросила на 33-й минуте матча, надежно закрепив свой успех. "Сахалинские Акулы" атаковали, но так и не сумели переиграть голкипера белорусской команды.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе клуба, команда продолжит выездную серию игр. Следующие матчи "Акулы" проведут 13 и 14 сентября в карельской Кондопоге против местного "Динамо-Карелия".

Обе игры начнутся в 21:00 по сахалинскому времени.