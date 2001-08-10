Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2025
Сейчас 19:04
83,24|98,03
На Сахалине у водителя автоинспекторы обнаружили крупную партию наркотиков
15:08, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские дзюдоисты завоевали четыре медали на первенстве Дальнего Востока

Сахалинские дзюдоисты завоевали четыре медали на первенстве Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские дзюдоисты завоевали четыре медали на первенстве Дальневосточного федерального округа в Чите. Островные спортсмены получили две серебряные и две бронзовые награды в напряженной борьбе с соперниками из восьми регионов.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, в соревнованиях участвовали 185 спортсменов из Республик Саха и Бурятия, Приморского, Забайкальского и Хабаровского краёв, а также Магаданской, Амурской и Сахалинской областей. Серебряные медали и путевки на первенство России завоевали Максим Пивоварчик в категории до 60 кг и Роман Гарибов в категории до 81 кг.

Бронзовыми призерами первенства стали Вадим Прокопьев в весовой категории до 55 кг и Нуриэль Бердикулов в категории до 60 кг. Все сахалинские спортсмены показали высокие результаты в состязаниях с сильнейшими дзюдоистами Дальнего Востока.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?