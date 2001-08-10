Сахалинские дзюдоисты завоевали четыре медали на первенстве Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские дзюдоисты завоевали четыре медали на первенстве Дальневосточного федерального округа в Чите. Островные спортсмены получили две серебряные и две бронзовые награды в напряженной борьбе с соперниками из восьми регионов.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, в соревнованиях участвовали 185 спортсменов из Республик Саха и Бурятия, Приморского, Забайкальского и Хабаровского краёв, а также Магаданской, Амурской и Сахалинской областей. Серебряные медали и путевки на первенство России завоевали Максим Пивоварчик в категории до 60 кг и Роман Гарибов в категории до 81 кг.

Бронзовыми призерами первенства стали Вадим Прокопьев в весовой категории до 55 кг и Нуриэль Бердикулов в категории до 60 кг. Все сахалинские спортсмены показали высокие результаты в состязаниях с сильнейшими дзюдоистами Дальнего Востока.