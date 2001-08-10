Сахалинские волейболистки заняли четвертое место на Кубке Сибири и Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Женская волейбольная команда "Сахалин" заняла четвертое место на престижном Кубке Сибири и Дальнего Востока в Хабаровске. Спортсменки из Южно-Сахалинска одержали две победы в турнире, где участвовали сильнейшие коллективы Высшей лиги "А" и Суперлиги.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ПСК "Сахалин", островные волейболистки начали турнир с уверенной победы над хабаровскими "Амурскими Тигрицами" со счетом 3:0. В дальнейшем сахалинки уступили командам Суперлиги - омской "Омичке" и красноярскому "Енисею", но одержали важную победу над владивостокским "Динамо" в дальневосточном дерби. Особенно зрелищной получилась заключительная игра против команды "4.25" из КНДР, которая завершилась со счетом 2:3 в пользу корейских спортсменок после пяти напряженных партий.

Главный тренер команды Олег Ляпугин отметил, что коллектив показал зрелищную командную игру и был близок к завоеванию бронзовых медалей. По итогам турнира диагональная команды "Сахалин" Светлана Ерлыкова получила индивидуальную награду как лучшая игрок своего амплуа на кубке.