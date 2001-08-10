Одиннадцатые

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории дронопорта «Пушистый» завершился XI фестиваль авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина». В этом году мероприятие вновь подтвердило статус крупнейшего культурно-спортивного события региона, собрав десятки тысячи зрителей.

Три дня фестиваль объединял жителей и гостей Сахалина, предлагая разнообразную программу для всей семьи. На интерактивных площадках проходили викторины, мастер-классы, выставки музеев и библиотек. Работали ремесленные мастерские, изостудия, зоны бумажного моделирования и бисероплетения, проходили шахматные турниры и занятия по рисованию. Для детей подготовили аттракционы, настольные игры, жонгляж, мобильный комплекс «Лаборатория безопасности» и презентацию кванториума.

Особое внимание уделялось спорту. Гости фестиваля попробовали себя в гидроболе, кёрлинге, стрельбе из лука, регби, боксе, пляжном самбо и волейболе. Зрителей впечатлили показательные выступления по русской борьбе, бейсболу, карате и рукопашному бою.

- Я на фестивале во второй раз. Увидела здесь размах Сахалинской области в прошлом году, захотелось посмотреть вновь. Приехали всей семьёй – и «Крылья» вновь удивили, вдохновили и порадовали. Долго были на Улице спорта – очень зрелищно. После прошли с детьми через все игры и активные площадки. Думали, что погуляем здесь два часа, а уже прошло больше четырёх, - поделилась эмоциями южносахалинка Наталья Семёнова.

Кульминацией «Крыльев Сахалина» стали музыкальные вечера. В этом году на главной сцене выступило рекордное количество хедлайнеров — 13. Публику зажигали The Hatters, Radio Tapok, проект «Горшенёв», «Бахыт-Компот», «Пилот», FPG, Костя Кулясов и группа «АнимациЯ», «Тайм-аут», «Эпидемия», «Свободный режим», SAHALIN, Максим Заяц и группа «Нетанцы», Николай Анисимов и лучшие островные команды. Завершил трёхдневный музыкальный марафон зрелищный фейерверк.

- На «Крылья» я езжу каждый год, это уже традиция. Атмосфера концертов здесь особенная — все свои, публика заряжена, артисты выкладываются на полную. А в этом году количество хедлайнеров просто впечатлило – были и как уже проверенные ребята, вроде «Анимации», которых у нас всегда встречают с распростёртыми объятиями, так и те, кто представил свою программу здесь впервые, как The Hatters. Считаю, что это точно уровень всероссийского фестиваля, и хочется возвращаться сюда снова и снова, – отметил житель Долинска Андрей Шелепов.

Напомним, фестиваль «Крылья Сахалина» проводился с 2011 по 2019 год, а с 2023 года был возрождён по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. За годы существования событие стало визитной карточкой региона, объединяющей авиацию, спорт, музыку и культурное просвещение. Мероприятие традиционно собирает тысячи участников и гостей, развивая фестивальное движение на Дальнем Востоке.