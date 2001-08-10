Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Молодежная хоккейная команда "Сахалинские Акулы" потерпела второе поражение в Санкт-Петербурге, уступив местной "Академии СКА" со счетом 0:2. Островная команда не сумела реализовать свои моменты и покидает северную столицу, не набрав ни одного очка в серии выездных матчей.

Второй период начался с быстрой шайбы: на четвертой секунде Даниил Савин реализовал большинство и открыл счет, замкнув комбинацию партнеров точным броском с ближней дистанции. Этот гол стал переломным моментом встречи. "Сахалинские Акулы" бросили все силы в атаку, чтобы отыграться, но не смогли распечатать ворота соперника.

Напряженная борьба продолжалась до самых последних секунд матча. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе клуба "Сахалинские Акулы", за 21 секунду до окончания третьего периода Арсений Ковтун забросил вторую шайбу в пустые ворота сахалинцев, установив окончательный счет 2:0. Следующую игру островная команда проведет 10 сентября в белорусском Бобруйске против местного "Динамо-Шинник". Матч начнется в 03:30 по сахалинскому времени.