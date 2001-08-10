Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юниоров стартует в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 6 сентября пройдет масштабный всероссийский турнир по вольной борьбе среди юниоров. За звание сильнейших в своих весовых категориях поборются более сотни перспективных спортсменов из четырех регионов Дальнего Востока и Сибири.

Соревнования соберут молодых борцов в возрасте до 21 года из Хабаровского края, Республики Бурятия, Амурской и Сахалинской областей. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта, островную область на турнире представят атлеты из Южно-Сахалинска, Невельска, Анивы, Шахтёрска и Корсакова. Спортсменам предстоит острая борьба в шести весовых категориях: до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 килограммов.

Особый статус мероприятию придаст визит выдающихся российских борцов. В числе почетных гостей турнира заявлены чемпион мира и Европы Абасгаджи Магомедов, а также чемпион мира и двукратный чемпион Европы Магомед Курбаналиев. Кроме того, соревнования посетит президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Турнир состоится 6 сентября в учебно-тренировочном центре «Восток». Начало соревнований запланировано на 11:00. Организаторы подчеркивают, что вход на мероприятие для всех зрителей будет свободным.