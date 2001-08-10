Юные теннисисты из 15 регионов страны разыграли награды в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск успешно провел всероссийский турнир по теннису среди юношей и девушек, в котором участвовали 65 спортсменов из 15 регионов страны. Соревнования прошли в рамках стратегии развития спорта, реализуемой по инициативе губернатора Сахалинской области.

Как сообщает ТИА "Острова" в министерстве спорта региона, турнир собрал молодых теннисистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Хабаровского края и других субъектов России. Организаторы подготовили для соревнований современные крытые и открытые площадки, что позволило провести все матчи без сбоев даже в непогоду.

Президент островной федерации тенниса Александр Котвицкий отметил, что Сахалин обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения мероприятий высокого уровня. "У нас есть современные корты, профессиональные тренеры и поддержка Минспорта. Это дает возможность местным игрокам бороться с сильнейшими теннисистами России, не выезжая за пределы острова", - подчеркнул он.

В категории девушек до 13 лет победу одержала Анастасия Викулова из Барнаула, среди юношей первенствовал москвич Мартин Михайлов. В старшей возрастной группе (до 17 лет) чемпионками стали Полина Шляпникова из Санкт-Петербурга среди девушек и Егор Дерявский из Москвы среди юношей. Хабаровская теннисистка Карина Ким, занявшая третье место в старшей группе, отметила высокую конкуренцию на турнире.

По информации министерства спорта Сахалинской области, в 2025 году регион примет около 50 всероссийских и международных спортивных мероприятий в рамках реализации трехлетней стратегии развития спорта.