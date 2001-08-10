Сахалинские регбисты завоевали Кубок командующего Тихоокеанским флотом во Владивостоке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сборная Сахалинской области одержала победу в престижном турнире по пляжному регби, завоевав "Кубок командующего Тихоокеанским флотом" во Владивостоке. Островные спортсмены смогли обыграть в финале одного из главных фаворитов соревнований - команду Тихоокеанского высшего военно-морского училища.

Турнир проходил на пляже №3 бухты Лазурная, где собрались восемь сильнейших команд Дальнего Востока. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта, сахалинцы продемонстрировали выдающуюся игру уже на групповом этапе, заняв первое место в своей группе и уверенно пробившись в полуфинал.

В полуфинальном матче сборная Сахалинской области встретилась с действующими чемпионами - командой "Дикие панды" из Владивостока. Островные регбисты одержали уверенную победу со счётом 2:0, что позволило им выйти в финал. Решающий матч против регбистов Тихоокеанского высшего военно-морского училища получился напряжённым и завершился со счётом 7:3 в пользу сахалинцев.

Особый вклад в победу команды внёс Олег Ниязов, которого признали лучшим игроком турнира. Его мастерство и целеустремлённость во многом определили успех островной сборной на престижных соревнованиях.