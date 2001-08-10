Сахалинские хоккеистки одержали победу на международном турнире в Китае
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Женский хоккейный клуб "Сахалин" уверенно завоевал главный трофей международного турнира в китайском Цицикаре, одержав победы во всех матчах. Эта победа стала важным этапом предсезонной подготовки островной команды к чемпионату России.
Турнир проходил по круговой системе с участием четырех команд: "Ланди", "Ланди-2", "Хэбэй" и "Сахалин". На групповом этапе сахалинские хоккеистки разгромили "Ланди-2" со счетом 11:0, одолели "Ланди" в овертайме со счетом 2:1 и уверенно победили "Хэбэй" - 5:1. Эти результаты вывели команду в плей-офф с первого места в группе. В полуфинале, который состоялся 26 августа, "Сахалин" одержал убедительную победу со счетом 5:0.
Финальный матч стал для команды настоящим испытанием. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном министерстве спорте, обе стороны создали множество голевых моментов, но единственную шайбу забросили сахалинки за пять минут до конца первого периода. Надежная игра в обороне и уверенные действия голкипера позволили сохранить победный счет 1:0.
Капитан команды Ангелина Гончаренко отметила, что турнир стал отличной возможностью проверить силы и отточить командное взаимодействие. "Мы получили заряд положительных эмоций, отличный настрой и энергию, которые нужно использовать по максимуму. Команда выиграла все матчи, уверенно заняла первое место, укрепила связки и раскрыла лучшие качества звеньев", - подчеркнула Гончаренко. Победа в Цицикаре стала мощным стартом для ЖХК "Сахалин" перед новым сезоном чемпионата России.
