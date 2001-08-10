Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В поселке Смирных завершились чемпионат и первенство Сахалинской области по кикбоксингу в разделах "Лоу-Кик" и "Лайт-Контакт". Более восьмидесяти спортсменов из разных муниципальных образований региона в течение двух дней выявляли сильнейших в различных весовых и возрастных категориях.

Соревнования носили особый статус, став частью фестиваля боевых искусств, который посвятили памяти воинов, погибших в зоне специальной военной операции. В рамках турнира спортсмены разыграли несколько чемпионских поясов в разных дисциплинах. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта, обладателями этих титулов стали Шахривар Мухуддинов из Смирных (фулл-контакт, 42 кг), Денис Ли и Абубакир Умурзаков из Южно-Сахалинска (лоу-кик 63,5 кг и тхэквондо ГТФ 45 кг соответственно), Арсений Шмыров из Охи (лоу-кик 81 кг), Игорь Литвинцев из Южно-Сахалинска (панкратион, 76 кг) и Эрбол Камилов, также представлявший островную столицу (рукопашный бой, 60 кг).

Помимо этого, по итогам состязаний в кикбоксинге звания чемпионов и призеров областного турнира завоевали Руслан Тимаев, Тимур Сейтаблаев, Роберт Бурштейн, Давид Айдаров, Мехрубон Екубов, Иван Шамаев, Акрамджон Фозилов, Аскарджон Фозилов, Артем Бирюков, Мильяна Бабенко, Денис Ли, Данил Карпенко, Андрей Игенкулов, Данил Ким, Владимир И и Иван Плошко. Все победители и призеры получили заслуженные награды.