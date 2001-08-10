Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В поселке Смирных завершились чемпионат и первенство Сахалинской области по кикбоксингу в разделах "Лоу-Кик" и "Лайт-Контакт". Более восьмидесяти спортсменов из разных муниципальных образований региона в течение двух дней выявляли сильнейших в различных весовых и возрастных категориях.
Соревнования носили особый статус, став частью фестиваля боевых искусств, который посвятили памяти воинов, погибших в зоне специальной военной операции. В рамках турнира спортсмены разыграли несколько чемпионских поясов в разных дисциплинах. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта, обладателями этих титулов стали Шахривар Мухуддинов из Смирных (фулл-контакт, 42 кг), Денис Ли и Абубакир Умурзаков из Южно-Сахалинска (лоу-кик 63,5 кг и тхэквондо ГТФ 45 кг соответственно), Арсений Шмыров из Охи (лоу-кик 81 кг), Игорь Литвинцев из Южно-Сахалинска (панкратион, 76 кг) и Эрбол Камилов, также представлявший островную столицу (рукопашный бой, 60 кг).
Помимо этого, по итогам состязаний в кикбоксинге звания чемпионов и призеров областного турнира завоевали Руслан Тимаев, Тимур Сейтаблаев, Роберт Бурштейн, Давид Айдаров, Мехрубон Екубов, Иван Шамаев, Акрамджон Фозилов, Аскарджон Фозилов, Артем Бирюков, Мильяна Бабенко, Денис Ли, Данил Карпенко, Андрей Игенкулов, Данил Ким, Владимир И и Иван Плошко. Все победители и призеры получили заслуженные награды.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на выставку о финале Второй мировой войны
09:35 Сегодня Пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном доме в Южно-Сахалинске
10:24 Сегодня Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
09:20 Сегодня На Сахалине камеры зафиксировали свыше 1100 нарушений ПДД за сутки
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
16:29 21 Августа В Южно-Сахалинске на площади Победы 22 и 25 августа ограничат движение
09:26 22 Августа Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
17:09 22 Августа Россия увеличивает объемы экспорта крабоа в Китай
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 10:24 Сегодня Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
- 09:53 Вчера Завершена проверка общественных пространств, благоустроенных за 6 лет в Макарове
- 12:50 26 Августа На Сахалине открыли выставку в память о сахалинских добровольцах, погибших на СВО
- 10:41 26 Августа Власти Южно-Сахалинска поблагодарили горожан, внесших вклад в подготовку к 80-летию Победы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?