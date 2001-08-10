Дмитрий Турсунов провел мастер-классы для сахалинских теннисистов в рамках Кубка мэра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск в двенадцатый раз принимает престижный теннисный турнир — Кубок мэра, который в этом году совместил закрытие детского этапа и открытие Всероссийских соревнований первой категории. На церемонии присутствовали глава города Сергей Надсадин и знаменитый российский теннисист Дмитрий Турсунов, что подчеркивает высокий статус спортивного события.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин лично обратился к участникам и отметил, что островная столица заслуженно носит звание спортивного города. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, такое признание стало результатом системной работы по развитию инфраструктуры и поддержке спортивных инициатив губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Особенным событием турнира стал визит обладателя Кубка Дэвиса Дмитрия Турсунова, который провел серию мастер-классов для юных спортсменов и местных тренеров.

На церемонии наградили призеров городского первенства в категориях до 13 и до 17 лет. Юные теннисисты получили кубки, медали и благодарственные письма из рук почетных гостей. Сергей Надсадин подчеркнул, что теннис объединяет поколения — от детей до взрослых спортсменов старше 75 лет, демонстрируя доступность этого вида спорта для всех жителей города.

В тот же день в Южно-Сахалинске стартовали Всероссийские соревнования первой категории, которые собрали более 65 юниоров из 15 городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск. За ходом игр будут следить десять арбитров всероссийской категории, которые также проведут обучающий семинар для сахалинских специалистов. Соревнования продлятся до 31 августа, после чего с 1 по 14 сентября пройдет взрослый этап Кубка мэра, завершающий двенадцатый турнир.