Сахалинские чирлидерши одержали победу на всероссийских соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сборная Сахалинской области с overwhelming преимуществом одержала победу в общекомандном зачете на всероссийских соревнованиях по чир спорту «Сердце мира», которые завершились в Южно-Сахалинске. На втором месте оказались представители Рязанской области, а третье заняла команда из Хакасии.

В турнире приняли участие около 300 спортсменок из десяти регионов России, включая Крым, Хакасию, Пермский и Приморский края, а также Воронежскую, Белгородскую, Московскую, Рязанскую, Тверскую и Сахалинскую области. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта, мероприятие организовали в рамках реализации трехлетней стратегии развития спорта, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

Председатель региональной федерации чир спорта Кристина Лях отметила высокий уровень конкуренции на соревнованиях. «К нам прилетели сильнейшие команды страны, поэтому борьба за золотые медали была на высоком уровне. Конечно, мы верили в островных чир-спортсменок», — подчеркнула Лях. В состав сахалинской команды вошли спортсменки из Невельска, Охи, Холмска и Южно-Сахалинска.

По итогам выступлений в командных соревнованиях и в дисциплине «двойки» островные спортсменки набрали 53 балла. Рязанская область заняла второе место с 16 баллами, а команда из Хакасии замкнула тройку призеров с 13 баллами. Сахалинская чирлидерша Милана Алексеева призналась, что команда много работала для этого результата и была уверена в своих силах, несмотря на серьезных соперниц.