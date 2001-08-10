Более 140 спортсменов приняли участие в региональном триатлоне IronSakh на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На территории санатория-профилактория «Лесное озеро» в селе Охотском завершился IX открытый региональный триатлон IronSakh, который собрал около 140 спортсменов из шести регионов России. Участники соревновались на дистанциях различной сложности — от супер-спринта до Half 70.3, включая специальную категорию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
Главный судья соревнований Сергей Алексеенко отметил, что в этом году примерно 15-20% участников составили приезжие триатлеты, остальные - сахалинцы. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта региона, трасса осталась без изменений по сравнению с прошлым годом, а количество участников продолжает расти благодаря притоку новичков.
В самой протяженной дисциплине Half 70.3 среди мужчин победу одержал Михаил Логинов (4:11:58.8), среди женщин лучший результат показала Екатерина Губаренко (5:58:29.9). На олимпийской дистанции первенствовали Евгений Валиев и Светлана Колесникова, в спринтерской гонке - Юрий Лагун и Светлана Власенко, в супер-спринте - Руслан Гизатулин и Елена Бурикова.
Особое внимание зрителей привлекла 57-летняя Ольга Овсянникова, для которой этот старт стал седьмым в карьере. Спортсменка начала тренировки в 51 год и сохраняет регулярность занятий - не менее трех раз в неделю. Все участники, успешно преодолевшие свои дистанции, получили медали финишёра. Директор центра спортивной подготовки Сахалинской области Алексей Никонов подчеркнул, что за девять лет триатлон стал не просто стартом, а историческим событием с теплой атмосферой семейного праздника.
